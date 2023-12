Monte Porzio, l’Acli si rinnova

Il circolo Acli Aps ‘Suor Getulia’ di Castelvecchio, frazione di Monte Porzio, ha rinnovato il direttivo. Il nuovo presidente è Pietro Marconi, il vice Giordano Esposito, il presidente vicario Tito Santini e il tesoriere Luca Latini. Completano la compagine i consiglieri Giada Belbusti, Daniele Ambrogiani e Massimo Zandri, ai quali si aggiunge il consigliere assistente don Mauro Mattioli. "Buoni pensieri, buone parole e buone azioni… il nuovo consiglio augura a tutti buone feste", si legge in una nota pubblicata sui social.

"L’Acli Aps ‘Suor Getulia’ (una religiosa che tra gli anni ’60 e ’70 ha lavorato nell’asilo del paese ed é rimasta nel cuore di tutti, ndr) coglie l’occasione per ringraziare dell’operato svolto i membri uscenti. Questo nuovo direttivo cercherà di dare un impulso positivo, con attività che si svolgeranno in collaborazione con le altre associazioni del territorio e coinvolgendo quante più persone possibili, accettando, valutando e sostenendo anche iniziative private, purché si possano soddisfare esigenze di ogni età". "Tutto ciò – concludono Marconi e i suoi collaboratori - in un’ottica di crescita collettiva e comune del paese". Prerogative proprie delle Acli.

s.fr.