"Montecalvo Capitale", settimana da sogno: mostre, cibo, concerti, e-bike nei calanchi

"La Montacalvo che non ti aspetti", recita lo slogan del progetto di Pesaro 2024 Capitale della cultura legato al Comune dell’entroterra pesarese. Dal 1° al 7 aprile sarà infatti Montecalvo in Foglia la Capitale per una settimana, rientrando nel macroprogetto ‘50X50 Capitali al quadrato’ promosso dal Comune di Pesaro che va a coinvolgere le varie realtà provinciali valorizzandole. Un viaggio tra storia letteraria, racconti, natura e borghi da scoprire, il racconto di un territorio ricco di arte e bellezze di ogni genere racchiuse in un Comune di poco più di 2500 abitanti che comprende le frazioni di Ca’Gallo, Borgo Massano e San Giorgio.

Si parte domani lunedì 1° aprile alle 11 con il passaggio del testimone dal Comune di Gabicce Mare, che avverrà a Montecalvo in Foglia, dove alle 11.30 verrà anche inaugurata la mostra dedicata al maestro stampatore Giancarlo Sardella. Alle 17, a Ca’Gallo, avverrà invece l’inaugurazione della mostra di Giulio Serafini, incisore e pittore. Si proseguirà alle 17.30 con il video spettacolo della coreografa Lucia Mauri, in replica giornaliera per tutta la settimana, dal titolo "Out of Sight, Out of Mind?", e alle 18 appuntamento al Bar Garden Family per l’aperitivo Dop.

Martedì 2 aprile si va alla scoperta dei calanchi in e-bike, con partenza dal Ca’Virginia di Borgo Massano alle 9.15. Momento culturale alle 10.30 con la presentazione del libro di Nando Cecini "Montecalvo in Foglia un paese tra colline e fondovalle", a Montecalvo. L’Agriturismo "La Badia" propone nel pomeriggio (e nella mattinata di mercoledì) laboratori e dimostrazioni pratiche, mentre al "Casino Sole" alle 15 si potrà visitare la casa del giornalista Gianbattista Vicari. Mercoledì 3 aprile al ristorante "Dall’amico" di Ca’Gallo si potrà assistere alla dimostrazione e preparazione della crescia con erbe e Caciotta (ore 11). Alle 19 appuntamento al ristorante "Cavaliere" di Borgo Massano con il concerto dell’orchestra "Semi di note" dell’istituto comprensivo Anna Frank, a seguire degustazione.

Giovedì 4 aprile spazio alla visita al museo della mezzadria (ore 15) e alla presentazione del libro "Una storia famigliare" di Bruna Andruccioli all’O.K. Gastronomia di Borgo Massano, con banchetto e musica. Dalle 18.30 il benessere dello yoga al Ca’Viriginia, che si ripropone per venerdì 5 aprile alla stessa ora, quando in programma ci saranno anche il percorso di degustazione al circolo Arci "La pista" di Ca’Gallo e la commedia dialettale della compagnia "I rimediati", al ristorante "Cavaliere" di Borgo Massano.

Sabato 6 aprile una nuova visita a calanchi in e-bike (9.15) precederà la passeggiata storytelling con Alessandra Minoli e la presentazione del libro "Monte Calvo" di Filippo Severini con la spiegazione dell’evoluzione dei calanchi in compagnia del geologo Nicolas Gaspari (Montecalvo, ore 10.30). Nel pomeriggio tornano i laboratori a "La Badia", e alle 16 presentazione del libro di Giancarlo Sardella "Adess’Varcont".

Si chiude domenica 7 con la 28ª edizione della Mostra Mercato, a seguire aperitivo e musica al circolo Arci "La Pista", aperitivo DOP al bar "Dal Bucaro" a Borgo Massano e l’esibizione della Corale Montefeltro alle 21 alla chiesa di San Silvestro di Ca’Gallo.