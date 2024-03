Montecalvo formato poker, pari il big match. Colpaccio Tavullia e Peglio, Falco e Pesaro ok

falco

FALCO ACQUALAGNA: Gori, Arradi (32’ st Foresto), Renghi, Bartoli E. (25’ st Lupini), Smacchia, Ciampiconi M., Cazzola, Dimuccio, Ottaviani, Marcucci, Ferraraccio (29’ st Monte Y.). All. Bettelli

AUDAX PIOBBICO: Lucarelli, Candiracci (33’ st Vandini), Aluigi, Fiorucci U. (35’ st Nurakunov), Fiorucci N., Rossi, Caselli (35’ st Ungureanu), Pieretti, Cecchini, Patrignani E. (20’ st Valenti), Pierpaoli (12’ st Mochi). All. Bernardini Arbitro: Maurilli di Macerata

Reti: 44’ st e 49’ st Cazzola

Note: 40’ st espulso Pieretti per doppio giallo

ACQUALAGNA

Nel primo tempo la squadra di casa crea diverse occasioni ma non riesce a realizzare. Ad inizio ripresa la Falco spinge l’acceleratore e crea pericolo in area ospite. Al 65’ cross di Renghi, colpo di testa di Ottaviani respinto da un difensore. All’85’ il Piobbico rimane in dieci per l’espulsione di Pieretti. Sulla punizione seguente, bolide di Cazzola che colpisce il palo, sulla ribattuta Marcucci segna ma l’arbitro annulla giustamente. Nel finale, un super Cazzola, con due eurogol, chiude l’incontro: il primo con un diagonale che si infila basso sul lato opposto e il secondo, con una splendida punizione che si insacca sotto la traversa.