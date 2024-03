Montecalvo in Foglia, un territorio ricco di piacevoli sorprese

Dal 1° al 7 aprile è il Comune di Montecalvo in Foglia il nuovo protagonista di ‘50x50: Capitali al quadrato’, il progetto simbolo di Pesaro 2024 che vede i 50 Comuni della Provincia di Pesaro e Urbino, a turno, Capitale per una settimana. Il ricco programma si intitola "La Montecalvo che non t’aspetti" e propone 7 giorni fitti di occasioni tra arte, passeggiate a piedi e in bici tra borghi e angoli suggestivi, presentazioni editoriali, musica e iniziative alla scoperta delle antiche tradizioni artigianali del territorio. Presenti anche due appuntamenti di Cosa c’è DOP. Il 1° aprile alle 11 si comincia con la cicloturistica ed il passaggio del testimone dal Comune di Gabicce a quello di Montecalvo. Quindi verrà inaugurata la mostra di Giancarlo Sardella, maestro stampatore. Mntre alle 17 a Cà Gallo inaugurazione mostra di Giulio Serafini, calcografo, incisore, pittore. Alle 17.30 a Cà Gallo "Out of Sight, Out of Mind?" video spettacolo Coreografa marchigiana Lucia Mauri. Alle 18 al Bar Garden Family Cà Gallo Cosa c’è DOP, conduce il sommelier Otello Renzi. Martedì 2 alle 9.15 a Cà Virginia "Alla scoperta di Montecalvo e i calanchi", escursione in e-Bike (durata 3 ore, percorso facile).

Alle 10.30 passeggiata all’interno del borgo con storytelling a cura di Alessandra Mindoli. Presentazione del libro di Nando Cecini "Montecalvo in Foglia un paese tra colline e fondovalle". All’Agriturismo e Oasi la Badia dimostrazioni pratiche dell’intreccio del vimini e laboratori di cesteria. Alle 15 Casino Sole apertura archivio de "Il Caffè" - Visita della casa del giornalista Gianbattista Vicari e mostra dedicata ai suoi dipinti e riviste. Mercoledì 3 alle 19 Ristorante Cavaliere di Borgo Massano Concerto dell’orchestra "Semi di note" dell’Istituto Comprensivo Anna Frank diretta da Francesca Perrotta. Giovedì 4 alle 11 Ristorante dall’Amico di Ca’Gallopreparazione della Crescia Marchigiana e degustazione. Alle 15 a Borgo Massano visita al museo della mezzadria. Letture: La luna e il gelso. Vita contadina. Alle 17 presentazione libro di Bruna Andruccioli "Una storia famigliare", Banchetto del contadino su prenotazione. Balli e musica. Venerdì 5 alle 18.30 Ca’ Virginia conferenza sul benessere olistico, alle 21 commedia dialettale "C’è i Birb e i coion" della Compagnia "I rimediati" di Borgo Massano. Sabato 6 ore 9:15 Cà Virginia Escursione in E-Bike guidata. " Alle 10.30 "La battaglia della pieve" passeggiata storytelling. Domenica 7 a Cà Gallo Mostra Mercato, alle 21 Chiesa San Silvestro Cà Gallo Corale Montefeltro – Le più belle musiche da film.