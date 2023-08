Montecchio, arrestato con circa 5 chilogrammi di marijuana

I carabinieri di Montecchio hanno arrestato un uomo del posto trovato con quasi 5 chilogrammi di marijuana. Aveva una vera piantagione in giardino. Non è chiaro come e a chi consegnasse lo stupefacente ma è certo che i carabinieri lo seguivano da tempo. L’irruzione nella sua abitazione e nei luoghi di cui aveva la disponibilità ha permesso di trovare le conferme su ciò in cui era impegnato. L’arresto è scattato in flagranza di reato e forse già da oggi potrebbe esserci l’udienza di convalida del provvedimento. L’uomo, di cui non si conoscono ancora le generalità, sembra che abbia dei piccoli precedenti ma non tali da ritenerlo un trafficante di droga di tale portata. La messa in vendita di quel quantitativo gli avrebbe garantito lauti guadagni.

L’indagine che ha portato alla cattura dello spacciatore sarebbe iniziata da tempo ed ha visto impegnati i carabinieri di Montecchio insieme ai militari della compagnia. Sequestrata la piantagione ma anche molto materiale, tra cui i telefonini dell’uomo che potrebbero portare dopo una disamina dei numeri, alla ricostruzione della rete di acquirenti della droga che veniva spacciata presumibilmente in zona. Sembra che l’inchiesta stia per arrivare ad altre persone legate in qualche modo all’arrestato. Ci potrebbero essere novità già dai prossimi giorni.