Montecchio, attacco ultras. Si visionano i filmati e si ascoltano i testimoni

Una ferma condanna nei confronti degli "episodi di teppismo avvenuti al termine dell’incontro di calcio tra la squadra locale e quella proveniente da Urbania all’esterno del campo "Spadoni" di Montecchio". E’ quella che viene espressa dal sindaco Palmiro Ucchielli e dall’assessore allo sport Mirco Calzolari nei confronti dei "gravi fatti di violenza". Sindaco e assessore "manifestano piena solidarietà ai tifosi dell’Urbania calcio per l’ignobile aggressione subita. Il sindaco ha contattato telefonicamente questa mattina il sindaco di Urbania Marco Ciccolini per esprimergli l’amarezza per quanto accaduto, rassicurandolo che le indagini delle autorità competenti sono in corso per fare piena luce sugli aggressori che, con il loro vile comportamento, hanno rovinato una bella giornata di sport".

I carabinieri sono al lavoro per individuare i responsabili attraverso la visione dei filmati e delle immagini. I militari stanno anche interrogando alcuni testimoni che possono fornire elementi utili per ricostruire la dinamica e delineare le responsabilità. Nulla trapela per quanto riguarda eventuali denunce o provvedimenti adottati. Il pestaggio si è verificato nel tardo pomeriggio di domenica, dopo la partita contro il K Sport, a Montecchio. Ad avere la peggio sono stati due tifosi colpiti con i bastoni delle bandiere in volto. Uno di loro è finito al Pronto Soccorso. Tutto è avvenuto all’esterno dello stadio quando i tifosi erano appena usciti dalla struttura e stavano per salire a bordo del pullman che li riavrebbe riportati a casa. Nel parcheggio, però, hanno trovato gli ultras avversari. Francesco Pierini, 40 anni, una delle vittime: "Ero con un mio amico – racconta – lui è stato colpito con una sprangata in testa. Io ho cercato di aiutarlo e sono stato colpito all’occhio".