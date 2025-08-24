Montecchio e Alma, un duello tiratissimo. Rivi mette a segno la rete che decide tutto

k sport

1

alma fano

0

K-SPORT (4-3-3): Cerretani (38’ st Jashari), Camilloni (14’ st Baruffi), Notariale (14’ st Mistura), Dominici, Magnanelli, Nobili, Torelli, Montagna (17’ st Carriero), Rivi (17’ st Broso), Russo (29’ st Minardi), Sollaku. A disp. Paiardini, La Grasta, Sylla, Gramolini. All. Protti.

ALMA FANO (4-3-1-2): Santini, Scarlatti (38’ st Innocenti), Fontana, Giacomelli, Di Letizia (10’ st Cecchini); Moschella (1’ st Niang), Malshi (29’ st Incerti), Mattioli, Palazzi N. (19’ st Beciani); Sabattini (14’ st Palazzi E.), Arpaia (1’ st Zaccardo). A disp. Sodani, Manuelli, Riggioni. All. Omiccioli.

Arbitro: La Sorella di Ancona.

Rete: 6’ st Rivi.

Note: pomeriggio nuvoloso, terreno buono, spettatori 350. Ammoniti: Torelli, Cecchini, Baruffi, Niang, Giacomelli, Scarlatti. Angoli 7-0, recuperi 0 + 2’.

Partita vera e tirata quella tra K-Sport Montecchio e Alma Fano (come dimostrano pure le 6 ammonizioni), con i padroni di casa che si mostrano più disinvolti nella manovra offensiva (vedere le incursioni iniziali di Sollaku e Russo) e i granata che non si tirano indietro, nonostante le assenze pesanti (Gucci, Omiccioli, Sartori, Pierpaoli, Saponaro). Montecchio senza Carta, Peroni e Mori, ma con gli ultimi arrivati, ex granata, Mistura e Broso in panchina. I due poi entreranno nella ripresa.

Parte forte il Montecchio con il primo brivido all’8’ per un traversone di Montagna che attraversa tutta la porta di Santini senza che nessuno intervenga alla deviazione. Al 13’ occasione incredibile per il Fano. Arpaia lanciato da Nicola Palazzi si presenta solo davanti a Cerretani: la sua conclusione è respinta dal portiere. Il pallone però finisce a Sabattini il cui tiro è nuovamente deviato da un difensore. Replica del Montecchio al 17’ con Russo che slalomeggia in area e di sinistro centra clamorosamente il palo! Magnanelli, abile in regia, arriva pure alla conclusione da fuori area al 29’, ma il tiro è bloccato da Santini. Spinge il Montecchio, ma l’Alma è attenta nell’interdizione. Nella ripresa Niang e Zaccardo sembrano dare maggiore vivacità all’attacco fanese, ma è il Montecchio al 6’ a passare grazie a Rivi che da due passi devia in rete un pallone rimbalzato più volte in area. Valzer delle sostituzioni e gara che dopo un’ora cala di tono, ma non di interesse. Zaccardo si fa notare al 23’ quando resiste alla marcatura dei difensori e riesce a concludere però a lato. Ci prova allora al 35’ Mattioli con una gran sventola che Cerretani riesce però a neutralizzare, salvando così la vittoria. In conclusione un buon test per entrambe, indicazioni utili per i mister Protti e Omiccioli, con quest’ultimo che può ritenersi soddisfatto delle prove dei tanti giovani messi in campo.

Silvano Clappis