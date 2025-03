Montecchio Tigers, le ragazze dell’Under 13 ricevute in Comune

Le giovani cestiste della Montecchio Tigers hanno fatto visita l’altro giorno al municipio di Vallefoglia. La squadra femminile under 13 è stata accompagnata dagli allenatori Francesco Cotignoli, Andrea Aiudi e Paolo Lorenzi, insieme hanno incontrato il sindaco Palmiro Ucchielli e l’assessore Mirco Calzolari. "L’impegno della società è rivolto ai bambini e ai giovani fino ai 18 anni per farli crescere attraverso lo sport – ha spiegato Cotignoli – attraverso gare, come quelle dell’under 13 che sono importanti per arricchire i ragazzi di esperienze e soddisfazioni". All’interno della società è molto attivo anche il settore maschile con numerose squadre impegnate nei campionati giovanili.