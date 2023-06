"Monteciapellano, quartiere dimenticato"

"Monteciapellano è un quartiere dimenticato dall’amministrazione comunale ed è per questo che il nostro gruppo di minoranza ha presentato un’interrogazione che sollecita la giunta a intervenire". Lo evidenzia Luisa Cecarini, prima firmataria dell’atto, sottoscritto anche dai colleghi di opposizione Samuele Mancini, Alessandro Tonelli, Anteo Bonacorsi e Marco Gentili.

"La zona in questione – spiega la consigliera – ha visto negli ultimi anni un notevole sviluppo edilizio, con la nascita di diversi complessi residenziali, ma a tale crescita non è seguita la necessaria razionalizzazione dei servizi pubblici, come l’illuminazione, i marciapiedi o la sistemazione del manto stradale. Per di più, all’altezza dei civici 22 è presente un terreno abbandonato con erbaccia altissima e con una serie di paletti di ferro arrugginiti che sporgono pericolosamente proprio vicino alla strada. Sarebbe opportuno che il Comune provvedesse almeno alla recinzione di quest’area o che intimasse ai titolari di farlo e, meglio ancora, se i paletti fossero rimossi e l’erba tagliata, perché la situazione così non è tollerabile".

Cecarini aggiunge: "Altri problemi seri sono la mancanza in parte del quartiere della pubblica illuminazione, che nei mesi scorsi ha favorito una serie di furti in appartamento, e l’assenza dei marciapiedi. Cose gravi, anche perché molte famiglie che hanno scelto questa zona sono giovani con bambini piccoli. Alcune delle quali hanno segnalato la situazione in Comune, senza ottenere riscontro. I quartieri periferici, che spesso sono quelli in maggior espansione, meritano la stessa attenzione di quelli centrali, ma la giunta sembra dimenticarsene. Decoro e sicurezza – conclude la consigliera di opposizione – vanno garantiti a tutti i cittadini".

Sandro Franceschetti