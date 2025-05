Monteciccardo, appello a Pesaro: "Aspettiamo gli investimenti"

Fusione di Monteccicardo: una strada ancora in salita. Questa l’analisi di Marika Pierucci, presidente del municipio di Monteciccardo, dopo l’incontro con i cittadini che si è svolto venerdì scorso nei locali della società operaia di Monteciccardo dove il consiglio di Municipio si è riunito in seduta pubblica.

"L’accordo di fusione, rinnovato con delibera di Giunta n. 113 del 30 aprile 2024 sancisce al 2025 investimenti sul municipio per un importo pari a 7.700.000 euro – commenta Marika Pierucci –. Certamente gli anni di Covid hanno rallentato la possibilità di progettazione e pianificazione ma non si riscontra nel Dup (documento unico di programmazione) del triennio 2025-2027 la disponibilità a colmare negli anni questo deficit di investimenti".

Monteccicardo era un Comune autonomo ma ha scelto di fondersi, quasi 5 anni fa, con Pesaro, con un referendum di cittadini durante la giunta del sindaco Matteo Ricci. L’aspettativa era un contributo economico di 5 milioni di euro che sarebbero stati stanziati nei primi 3 anni. Fatta la fusione, però, dei soldi promessi, i rappresentanti dei cittadini di Monteciccardo hanno denunciato di aver visto solo una parte.

La presidente Pierucci torna sull’argomento: "La delibera di giunta di aprile 2024 n. 113, votata all’unanimità, sanciva un prolungamento dell’accordo di fusione, già in essere dal 2019, implementando di ulteriori 5 anni la spartizione delle risorse economiche erogate dal governo (importo pari a 2 milioni di Euro all’anno), a fronte delle fusioni per incorporazione come nel caso di Monteciccardo-Pesaro, fino il 2035, con una calendarizzazione molto dettagliata. Oggi questa pianificazione è disattesa, e nonostante la disponibilità del Municipio a riprogrammare e ripianificare la strategia d’investimenti e il progetto di sviluppo del territorio, nessuna proposta è stata avanzata".

Malgrado questo, tuttavia, vengono evidenziati anche alcuni aspetti positivi come "il nuovo punto d’ascolto della polizia locale e la disponibilità di una segreteria del presidente che faccia da ponte tra l’amministrazione centrale e il Municipio. Nel corso dell’incontro (di venerdì scorso, ndr) sono state esposte le opportunità realizzate anche attraverso fondi dedicati alla cultura. La campagna investimenti ad oggi conta circa 4 milioni tra investimenti con fondi comunali e di altri enti, riguardanti diverse opere in cantiere come l’ampliamento della scuola elementare, il completamento e la realizzazione di un percorso sulle mura e di altri progetti in programma. Dobbiamo certamente vedere questo come un risultato positivo".