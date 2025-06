Monteciccardo Errante. Il Conventino dei Serviti tra rime, note e natura

Una ’tre-giorni’ dedicata ad arte, poesia, musica, teatro e natura. Questo è il festival Errante, in programma da oggi a domenica al Conventino dei Serviti di Maria di Monteciccardo, ideato da Loris Ferri e Alessandro Giampaoli e curato dall’associazione culturale AnimaFemina. Un evento ad ingresso gratuito, che sarà inaugurato oggi alle 18.30, con l’apertura della mostra "Errante - I segreti dell’acqua e della terra". A seguire, questa sera, alle 21, la presentazione del nuovo progetto musicale Sonora, a cura di Giovanni Ferri e Ggg Tartaglia.

Sabato, sempre alle 21, spazio al teatro con Corrado Capparelli, Lucia Ferrati e Emanuele Savini in ‘Le antiche favole: Apollo e Dafne, Pigmalione, Eco e Narciso, dalle Metamorfosi di Ovidio’. Domenica 29 il programma comincerà alle 15.30 con un trekking d’arte condotto da Marco Triches di Balza del Sole, da Villa Ugolini al Conventino, passando per la Chiesetta di San Giacomo. Lungo il tragitto letture di Loris Ferri, opere di Alessandro Giampaoli, canti e suoni di Frida Neri e Anissa Gouizi (prenotazione consigliata: 328 1834019 - info@balzadelsole.com). Alle 21 reading poetico con Ewa Chrusciel, Edoardo Olmi e Matt Sedillo, un nome di spicco del panorama internazionale della poesia, direttore letterario dell’Istituto Messicano di Cultura di Los Angeles, definito da Greg Palast il miglior poeta politico d’America. Il reading sarà anche l’occasione per presentare in "Italia Look What I Did About Your Silence", antologia di poeti da Stati Uniti ed Europa, edita da El Martillo Press.

Durante le tre serate del festival, le sale intorno al chiostro del convento saranno trasformate in studi aperti e spazi installativi: durante i tre giorni del festival gli artisti Daniele Bordoni, Elisa Di Domenicantonio, Mauro Moscatelli, Germano Ovani, Luciano Santarelli, Giuseppe Tomasello lavoreranno in presenza in una dimensione di scambio e confronto. Tutte le sere sono previste delle apericene organizzate dalla Pro Loco di Monteciccardo con prodotti tipici del territorio (prenotazione consigliata al 389 1227005).

"Errante è la spontanea associazione di artisti, poeti e musicisti uniti dal desiderio di costruire una nuova comunità culturale – spiegano gli organizzatori del festival -. E’ la contaminazione dei luoghi attraverso arte, poesia e musica come pratiche aperte e condivise, uno strumento per abbattere barriere e riportare la creazione artistica ad una dimensione libera da schemi". L’evento è promosso dal Municipio di Monteciccardo e patrocinato dal Comune di Pesaro.

Alice Muri