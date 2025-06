Monteciccardo in orbita. Spettacoli, natura, cucina: 6 giorni di eventi per tutti a

Una settimana di eventi e di divertimento che coinvolgono tutto il paese. Inizia oggi fino a mercoledì 25 “L’Estate di San Giovanni” rassegna che proporrà 6 giorni di appuntamenti dedicati alla scoperta del territorio, tra cui la “Nuova Fiera Di Sant’Eurosia” in programma il sabato e la domenica e organizzata dalla Pro Loco di Monteciccardo.

Trekking, cicloturismo, riconoscimento delle erbe spontanee, spettacoli, leggende al tramonto, fattoria didattica, boccia alla lunga, intreccio del giunco, musica e serate dedicate al teatro amatoriale, animeranno Monteciccardo.

Marika Pierucci, presidente del Municipio: "Siamo felici di aprire l’estate 2025 con una rassegna organizzata da chi vive e conosce al meglio i nostri luoghi, in primis i volontari della Pro Loco di Monteciccardo che ringrazio. Quello più sportivo potrà partecipare venerdì pomeriggio alla camminata a Villa Ugolini, sabato al torneo di boccia alla lunga e domenica alla Rampciccardo (cicloraduno non agonistico 30Km con 1300 dls - Info e prenotazioni 389.1227005), e con la gara di briscola il martedì. Quello enogastronomico potrà assaggiare i piatti tipici negli stand della mostra mercato o nel punto ristoro; quello “curioso” potrà fare, lunedì, una camminata per la raccolta delle erbe. Le famiglie avranno a disposizione uno spazio-bambini e la fattoria didattica. Concerti del sabato con gli Upstream” e la domenica con i “Persistono” e alla commedia dialettale, il mercoledì.