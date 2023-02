Monteciccardo incassa la sua fetta di risorse

Monteciccardo c’è. La prima variazione di bilancio, Pesaro, l’ha destinata a mantenere le promesse fatte ai cittadini dell’ex Comune, prima che avvenisse la fusione per incorporazione. La conseguente variazione al piano trinnale delle Opere, illustrata dall’assessore ai lavori pubblici Riccardo Pozzi, lunedì in Consiglio comunale, ha legato all’anno 2023 ulteriori 60mila euro ai 600mila euro accantonati da Pesaro per la ristrutturazione con ampliamento della scuola di Monteciccardo e ha confermato i 410mila euro per il recupero delle mura storiche.

Insomma Monteciccardo avrà oltre un milione di euro per valorizzare la vivibilità e la bellezza del castello. "L’Amministrazione ha rispettato, alla prima occasione utile, quanto chiesto nell’ultimo incontro di dicembre con il Municipio – ha testimoniato Claudio Bonazzoli, presidente del Municipio, nel suo intervento in Consiglio comunale –. Quelli presenti in variazione sono due interventi molto importanti. Il primo – sulla scuola – recepisce e riporta nel concreto la scelta fatta con il Comune di Vallefoglia di chiudere la struttura di Sant’Angelo in Lizzola e accorpare le due scuole elementari in un edificio che andava quindi adeguato negli spazi e con la creazione di una mensa. E’ una bella vittoria politica perché mantiene i servizi nel territorio e spinge nel riscostruire il tessuto sociale. Monteciccardo riparte dai servizi educativi".

Riguardo alle mura, Bonazzoli, ha sottolineato il valore identitario dell’intervento. "Il corpo storico del borgo è stato distrutto durante la guerra – ha detto Bonazzoli –. Questa riqualificazione consentirà di compiere, da piazza Europa, una suggestiva camminata per visitatori e per gli abitanti".

La fusione è avvenuta nel 2020. Pesaro promise 5 milioni di euro di investimenti nei primi tre anni dalla fusione. Con la variazione di lunedì "siamo arrivati a oltre tre milioni di euro – conferma Bonazzoli –. Le difficoltà di realizzazione sulla road map sono state comprese dai cittadini di Monteciccardo: la pandemia ha complicato tutto, ovunque. Devo riconoscere che la giunta Ricci ha rispettato l’impegno preso a dicembre di accelerare i tempi di attuazione del programma di investimenti su Monteciccardo. Questi due interventi, fondamentali per la comunità di Monteciccardo, lo dimostrano". In particolare l’azione garantita negli atti dagli assessori Pozzi e Nobili è stata quella di anticipare di un anno i lavori della scuola e delle mura.

Per farlo Pesaro, così come ha aggiunto 75mila euro per la mensa della scuola Pirandello, ha garantito i 60mila euro necessari a coprire il 25% di aumenti registrati nei costi anche per il progetto di Monteciccardo. "Cercheremo in questo anno e mezzo di spinger per raggiungere altri risultati tangibili per i cittadini di Monteciccardo e recuperare la tabella di marcia, rallentata per via delle complicazioni portate dal biennio pandemico – ha commentato Pozzi –. Abbiamo deciso di investire e portare servizi in un territorio che altrimenti rischierebbe lo spopolamento".

Solidea Vitali Rosati