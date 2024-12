Monteciccardo: investimenti per infrastrutture e servizi grazie alla fusione con Pesaro

Grazie alla fusione con Pesaro, Monteciccardo ha visto recuperare gran parte delle strade del suo Municipio con asfaltature per oltre 1 milione di euro – si legge nella nota del Comune relativa agli stanziamenti fatti per Monteciccardo -, che hanno toccato tutte le frazioni.

A luglio 2024 siamo riusciti a inserire, con 100mila euro di risorse, l’ampliamento al Municipio del servizio effettuato da Mobility Pro tramite l’App BUCA.

A novembre 2023 abbiamo inaugurato la Cappella votiva per i Caduti di Guerra, dopo l’intervento da 130mila euro. Restituiremo anche le mura storiche di Monteciccardo con i lavori in corso, da oltre 500mila euro.

Rientra in questo filone di recuperi anche il progetto di rifacimento e decoro del lavatoio pubblico collocato nel centro del borgo, a cui erano dedicati anche i 20mila euro del Bilancio partecipativo. Cifra che si somma ai 35mila euro dell’intervento Pnrr di edilizia residenziale pubblica di complessivi 580mila euro per il fabbricato in via Guglielmo Marconi.

Abbiamo destinato i 767mila euro per la ristrutturazione, con ampliamento, della scuola elementare in via Fabbri. Stanziati anche i circa 300mila euro per la riqualificazione e rifunzionalizzazione interna del circolo ricreativo di Villa Betti di via Molini (prossimo all’inaugurazione).

E inoltre "il progetto da 750mila euro che creerà una nuova piazza a Monteciccardo e l’acquisto del campo da calcio di Montegaudio (80mila euro) per rendere questo spazio sportivo sempre più vivo e utilizzato".