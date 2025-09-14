Monteciccardo senz’acqua potabile. Batteri oltre i limiti, vietato l’uso

Vietato l’uso dell’acqua potabile fino a lunedì a Monteciccardo. In seguito alle analisi effettuate dall’Ast il 9 settembre nel punto di prelievo in via Roma è stato riscontrato il superamento di riferimento per quanto riguarda la presenza di enterococchi e di batteri coliformi nelle acque distribuite dalla rete idrica della frazione pesarese. Considerati i rischi che la presenza di batteri nell’acqua può rappresentare per la salute umana, il sindaco di Pesaro Andrea Biancani ha emesso un’ordinanza in cui viene vietato l’uso dell’acqua potabile nelle zone di Monteciccardo Capoluogo e in tutto il centro abitato.

"Entro 48 ore il problema dovrebbe essere risolto – sostiene il sindaco - . Lunedì verranno ripetute le analisi e speriamo che i valori siano rientrati nella norma, in modo da poter consentire nuovamente il consumo". In queste ore, Marche Multiservizi fa sapere di aver potenziato gli interventi di sanificazione dell’acqua in modo da poter abbattere la carica batterica. A causare il problema secondo il gestore pare che sia stata l’aumento della presenza di enterococchi e di coliformi nelle acque del fiume Metauro che alimentano l’acquedotto. Da qui la necessità da parte del gestore di effettuare un intervento di potabilizzazione più intenso al fine di riportare i valori nella norma. Per ovviare il disagio a carico dei cittadini che nel fine settimane non potranno usufruire dell’acqua potabile il Comune ha provveduto a chiedere a Marche Multiservizi di predisporre un servizio con autobotte. "Da stasera (ieri, per chi legge), verrà posizionata in piazza Europa, davanti alla farmacia, nel centro di Monteciccardo un’autobotte che fornirà acqua potabile a chi ne ha bisogno – assicura il sindaco Andrea Biancani - . Un modo per ridurre ai cittadini questo disagio che speriamo possa essere superato nel giro delle prossime 48 ore".

Beatrice Grasselli