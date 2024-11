Monteciccardo. Si ristruttura l’elementare

Nella variazione del Piano triennale delle Opere, l’ampliamento della scuola elementare di Monteciccardo, grazie alla realizzazione di una nuova mensa, c’è. "I lavori di ristrutturazione – ha detto il sindaco Biancani – grazie a 107.520 euro di nuovi contributi del Pnrr, portano a 767.520 euro l’investimento complessivo che dimostra vicinanza ai borghi nel contrastarne lo spopolamento". La variazione è passata senza il sostegno della minoranza: "La maggioranza – osserva la consigliera Dominici (foto) – esprime rammarico per la scelta della destra pesarese. In un contesto in cui le aree non centrali rischiano di perdere vitalità senza servizi adeguati, questo intervento rappresenta una scelta strategica per valorizzare la periferia".