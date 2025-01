Montefano avanti, l’Urbino rimonta. Finisce senza vincitori

1MONTEFANO1(4-3-1-2): Alessandroni, Mari, (18’ st Montesi), Boccioletti, Morelli, (18’ st Arcangeli), Nisi, Tamagnini, Cusimano, Zancocchia, Bardeggia, Galante, Palazzi (34’ st Sergiacomo) All. Mariani N. MONTEFANO (4-4-2): David, Galeotti, Martedi, Alla, Di Lallo, (38’ st Calamita) Orlietti, Nardacchione, Gabrielli, Papa, (31’ st Rombini) Ferretti, (25’ st Bonacci) Pincini (44’ st Camilloni) All. Amadio P. Arbitro: Gasparoni di JesiReti: 11’ Alla, 29’ st Bardeggia

L’Urbino ritorna tra le mura amiche dopo oltre un mese presentando diverse assenze: Giovane squalificato e Dalla Bona, Bellucci, Porcellini, Pierpaoli e Serges infortunati. Il Montefano si copre e lascia il solo Papa in avanti con Pincini, Ferretti e Nardacchione ad assisterlo. Prima azione gialloblù con Zancocchia che calcia fuori dal limite. Alla prima occasione passano gli ospiti: fraseggio sull’out sinistro, la palla perviene ad Alla che calcia dal limite. La traiettoria spinta dal vento viene deviata anche da un difensore e Alessandroni non ci arriva. Fatica l’Urbino a riorganizzarsi, così al 22’ ci prova Papa di testa palla respinta dalla difesa. Al 24’ occasione anche per l’Urbino con Boccioletti che serve Morelli il quale si gira e calcia, David sventa in angolo. Pericoloso ancora il Montefano al 26’: l’Urbino perde palla e Ferretti va al tiro, Alessandroni mette in angolo. Al 31’ ancora Ferretti serve Papa che di testa mette alto di poco sulla traversa. Al 33’ ultima emozione di un bel primo tempo con Galante che slalomeggia e calcia fuori di pochissimo.

La ripresa stenta a decollare con l’Urbino che però schiaccia il Montefano nella propria metà campo grazie anche al vento a favore. Poche le occasioni fino al 29’ quando Galante serve Bardeggia che supera David con un delizioso pallonetto. L’Urbino ci crede e crea le premesse per il sorpasso ma Galante su assist di Bardeggia spara alto da poco più di 5 metri con David ormai rassegnato. Ci prova la compagine gialloblù fino alla fine ma il Montefano serra le file e porta a casa il punto.