Montefelcino, chiude la filiale Banca Intesa Accorpata a Fossombrone

Il prossimo 24 marzo la filiale di Ponte degli Alberi di Banca Intesa Sanpaolo chiude. Da parte del gruppo torinese si tratta di una mossa di riorganizzazione interna. Fa sapere Sanpaolo: "Il Piano d’Impresa 2022 – 2025 prevede un nuovo modello di servizio con un’ottimizzazione della rete grazie ad una maggior digitalizzazione dei servizi. Già oggi il 93% della clientela è multicanale, svolgendo in autonomia la maggior parte delle operazioni di routine".

Ci sarà un accorpamento. "A livello operativo, quando una filiale viene chiusa - spiega ancora Sanpaolo -, la continuità dei servizi e il rapporto con la clientela sono garantiti nella filiale accorpante (che sarà quella di piazza Dante a Fossombrone, ndr), dove saranno trasferiti in automatico dalla banca tutti i depositi e conti con relative domiciliazioni di bollette e accredito di stipendipensioni. I clienti possono continuare ad usare il medesimo carnet di assegni e le stesse carte bancarie. Per supportare la clientela nel processo di migrazione, Intesa Sanpaolo ha già attivato diverse iniziative. Tra queste, per i clienti residenti in Comuni dove non ci siano ulteriori sportelli del Gruppo, la gratuità per 12 mesi dei prelevamenti presso il circuito Mooney e di 6 mesi per i prelevamenti presso Atm di terze reti (bancomat), su tutto il territorio italiano". L’unico inconveniente per i clienti sarà il cambio dell’Iban.

È importante notare che la mossa non ha ricadute occupazionali: i dipendenti della filiale di Montefelcino continueranno a lavorare presso altre sedi della zona.

Adriano Biagioli