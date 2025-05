Montefelcino, domani (o forse venerdì) riaprirà la Flaminia. "Sofferenze alla fine"

Sono ormai due mesi, dal 31 marzo, che la Flaminia è chiusa al km 265, causa lavori di sistemazione del ponte che c’è poco prima di Sterpeti. La notizia è che domani, o al più tardi venerdì, dovrebbe riaprire. Parola del sindaco, Maurizio Marotesi. La chiusura non è stata senza polemiche. I residenti potevano aggirare il blocco percorrendo via I maggio, che corre più o meno parallela alla Flaminia. In direzione monte la si poteva prendere o dai pressi della Fida oppure un poco più avanti, svoltando su via Conte Albani. In direzione Fano la si percorreva a partire da via Einaudi, zona industriale di Sterpeti. Il problema, lamentavano i residenti, è che via I maggio è piuttosto angusta e in certi tratti non permette il passaggio di due vetture affiancate. Chiediamo al sindaco Maurizio Marotesi se è una soluzione che era stata mai considerata e più in generale, poi, quando finiranno i lavori, così che la Flaminia torni percorribile. "Sì, quella soluzione l’avevamo considerata - risponde Marotesi -, ma l’abbiamo scartata per via dello stato di dissesto di via Conte Albani. Quanto al fatto che via I maggio è stretta, è vero, ma c’è anche da dire che in troppi la percorrevano a velocità eccessiva, costringendo a fermarsi che veniva in direzione opposta. Faccio notare che il transito era permesso solo ai residenti di Montefelcino e a chi lavora nella zona, ma so che ci passava anche chi abita altrove. Il problema, comunque, è che non tutti rispettavano il limite…". Quando riapre la Flaminia? "Pioggia permettendo, domani o venerdì, e comunque di sicuro in settimana. Si stanno dando gli ultimi tocchi (asfalto, guard-rail, strisce) e poi si riapre. A quanti si sono lamentati possiamo dire che le loro "sofferenze" sono alla fine…".

a. bia.