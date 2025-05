Montefelcino in lutto, oggi pomeriggio l’ultimo saluto a Beatrice Mencoboni

Si svolgeranno questo pomeriggio (alle 16,00) nella chiesa parrocchiale della sua Montefelcino i funerali di Beatrice Mencoboni (foto), mancata improvvisamente nel sonno la notte di sabato scorso nella sua casa di Torrette.

Aveva solo 59 anni. Una morte, la sua, che ha suscitato dolore e sconcerto a Montefelcino, un po’ per la giovane età e un po’ perché la conoscevano tutti quanti, anche se per le vicende della vita non frequentava più il paese ormai da qualche anno. Per Beatrice, la figlia minore del compianto ex sindaco Silvano, che fu primo cittadino del paese per 24 anni, è un triste ritorno a casa. La cerimonia funebre si svolgerà a poche decine di metri dalla casa dei suoi genitori, nei luoghi che l’hanno vista bambina, adolescente e poi giovane donna.

Una laurea in giurisprudenza in tasca e un lavoro presso uno studio notarile di Cagli, Beatrice aveva alle spalle un matrimonio dal quale erano nati due figli, ormai grandi, Gaia, di 21 anni, e Diego, di 36. A Torrette viveva ormai da 5 anni, assieme a due cani e alla figlia. La sorella maggiore Margherita, esponente di Forza Italia, l’ha ricordata con parole toccanti: "Beci, così ti chiamavo sorella mia, questa mattina sei improvvisamente salita in cielo tra le braccia dei nostri amati genitori. Te ne sei andata troppo presto ed in punta di piedi mentre dormivi. Tu che non amavi apparire, non amavi i social ed anche farti fotografare: ho scelto questa foto dove sei bellissima. Eri bella fuori e dentro. Il mio cuore è distrutto da questa tua prematura morte, avresti compiuto 60 anni il prossimo 21 giugno".

Beatrice lascia i figli Diego e Gaia, la sorella Margherita, Massimo, il cognato Simone, i nipoti Marco e Leonardo, gli zii Stefania e Walter. La salma sarà tumulata nel cimitero di Montefelcino.

a. b.