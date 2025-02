Montefelcino in lutto per la morte di Pierubaldo Bartolucci

Per una polmonite bilaterale che lo aveva costretto al ricovero in ospedale a Urbino un mese fa, mercoledì scorso se n’è andato Pierubaldo Bartolucci, 74 anni, già impiegato comunale a Montefelcino e figura piuttosto nota in paese. A Montefelcino Bartolucci era stato bibliotecario, poi, poco prima della pensione, addetto allo stato civile. Ma naturalmente lo ricordiamo anche per il lavoro che profondeva quando c’era da organizzare il Mercatino del Feudatario.

Chi scrive lo ha conosciuto così, in biblioteca a Montefelcino, e di lui si ricorda soprattutto il tratto ironico e finto-cinico e le lunghe chiacchierate un po’ oziose, ma sempre stimolanti, in certi bigi pomeriggi d’inverno, quando era piacevole rintanarsi tra i libri e godere dell’attitudine scanzonata e dissacrante di Pierubaldo. Da buoni provinciali, si dava fondo all’universo senza mai arrivare a un punto fermo. Forse il lavoro in Comune non era il suo sogno, lui che s’era laureato in filosofia a Firenze, ma si sa come va la vita.

Così lo ricorda Serafino Giulietti, che era suo amico, ha insegnato lettere negli istituti superiori e adesso scrive libri di storia e costumi locali: "È un periodo così. Di perdite, di lutti, di amici che si dileguano. Se n’è andato anche Pierubaldo. Un intrico, vario, multiforme, di ricordi s’affaccia alla mente. Eh sì, perché Pierubaldo ha occupato, con la sua personalità debordante, spazi, luoghi, rapporti e vissuto esperienze che avrebbero riempito la vita di decine d’altre persone. Giovanissimo viaggiatore in terre del vicino Oriente, da cui un materiale affabulatorio arrivato sino agli ultimi giorni, cultore e frequentatore di concerti di musica jazz, cinefilo (specie negli anni dell’università), estroso barzellettista, animatore di circoli e gruppi archeologici, poeta dalla vena intimista, infine negli ultimi anni appassionato collezionista di foto d’epoca. Ma ciò che unifica l’insieme e rende inconfondibile il suo tratto è l’impronta che egli ha saputo dare alle sue esperienze e rapporti interpersonali: il marchio di una sempre vivace, scanzonata, liberatoria, ironia". Pierubaldo lascia la moglie Giuseppina e i figli Alessio e Alberto. I funerali si svolgeranno oggi alle 15, a Maria Ausiliatrice.

a. bia.