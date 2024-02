Montefeltro, alcune figure sono poco note

Siamo abituati a pensare ai conti di Montefeltro, poi duchi di Urbino, riferendoci ai personaggi maggiori della stirpe. Federico di Montefeltro è il personaggio archetipo della famiglia. Tutti gli altri sono in ombra rispetto al grande condottiero ormai divenuto una "icona pop" (che brutta espressione!) da riportare su ameni souvenirs come tazze da tisana (ci sono "tazze e tazze"), calamite da frigorifero e tanto altro. Anche il fratello di Federico è piuttosto celebre.

Oddantonio fu il primo duca di Urbino e la sua morte è divenuta leggenda: assassinato ed evirato dagli stessi urbinati. Si dice gli misero poi quei poveri resti in bocca e lo defenestrarono lanciandolo sulla pubblica piazza. Poveretto. Il padre di entrambi, Guidantonio di Montefeltro, altro pezzo da 90, fu uno dei condottieri più rispettati dell’Italia del ‘400. Il nonno di Federico, Antonio di Montefeltro "il gran conte", fu colui che prese per mano i domini feretrani e li spinse verso la gloria che guadagnarono nel XV secolo. Guidubaldo di Montefeltro, figlio di Federico, fu colui che fece estinguere i conti di Montefeltro adottando il nipotino Francesco Maria I della Rovere. Sì proprio quei della Rovere che preferirono Pesaro a Urbino, spostando la "residenza" ducale sul mare, nel XVI secolo. Che affronto. Questi i grandi della famiglia che pongono gli altri in ombra.

Eppure tra le ombre scintillano luci bellissime, rappresentate dalle donne del casato, e ne parleremo. Iniziamo da Sveva di Montefeltro, sorella di Federico. Sposò Alessandro Sforza che era signore di Pesaro. Vessata e malmenata dal marito infedele preferì ritirarsi in convento, diverrà la beata Serafina Sforza, una delle copatrone della città di Pesaro. Riposa, in cattedrale, nella Cappella del Crocifisso. Continua…

(puntata 298)

Daniele Sacco