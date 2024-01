Montefeltro e Gioachino Rossini. Due eventi "gustosi" a Ponente

URBINO

La civiltà contadina, Giachino Rossini, la ricerca. I saperi della tradizione e due modi per celebrare l’anno di capitale della cultura. Con queste premesse Danilo Mariotti, cuoco premiato quest’anno con la forchetta del Gambero Rosso, e Luca Sartore, titolare e gestore del rinomato ristorante sulle colline di Urbino, hanno ideato due serate enogastronomiche dedicate a chi ama la riscoperta della tradizione e la cucina di Rossini: "Il primo appuntamento – spiega Luca Sartore – è per venerdì 26 gennaio alle 20 a Ponente. Parleremo di cucina contadina, assaggiando piatti che si cucinavano nelle nostre campagne, pensati e rivisitati dall’estro del nostro maestro di cucina Danilo Mariotti. Quanti di noi si ricordano degli strichetti, ovvero di quella sorta di cappelletti senza ripieno, che si facevano in campagna nei giorni di festa? O quanti sanno cosa sono le tagliatelle con il sugo di sgaggio? Riscopriremo e assaggeremo brani della nostra storia". Con la guida di un enogastronomo di eccezione come Otello Renzi che spiega: "Nella seconda serata di giovedì 22 febbraio, sempre a Ponente alle 20, proporremo una ricetta autografa di Rossini ed altre ricette ispirate al grande compositore. Sarà la prima serata del Grof, che sta per Gioachino Rossini opera food, il festival rossiniano che abbiamo ideato e con il quale vogliamo fare assaggiare il vero Rossini a tavola alla gente. In abbinamento i vini di straordinaria finezza della cantina Dezi di Servigliano: Solagne, Regina del Bosco e Solo. Le serate sono per un numero limitato di persone e le prenotazioni sono già aperte telefonando allo 0722 369068".