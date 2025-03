"Montegranaro, strada ’apri e chiudi’". Esplode la protesta del quartiere

"Apri e chiudi, Strada di Montegranaro, è causa da 5 mesi di disagi per il quartiere". La segnalazione arriva dai consiglieri del quartiere 7 Montegranaro Muraglia di "Ascoltiamo Pesaro" Roberta Pili ed Andrea Paglialunga i quali segnalano le problematiche riguardanti Strada Montegranaro, chiusa al traffico dall’ottobre 2024.

"Perché sia ancora chiusa stiamo cercando di capirlo - dicono -, ma lo scorso autunno venne chiusa per una frana. L’amministrazione intervenne e sembrava che avessero sistemato. Infatti venne riaperta al traffico, ma poi è stato un balletto di apri e richiudi fino a che sono più le volte che non è transitabile di quanto lo sia.

Per carità l’amministrazione magari ha trovato dei problemi che necessitano di lavori più lunghi, ma allora perché non dirlo e non rispondere a chi chiede, compresi noi consiglieri di quartiere?".

I disagi sono testimoniati da Pili e Paglialunga. "Questa situazione - dicono - costringe i residenti a lunghe deviazioni e comporta una maggiore esposizione ai pericoli per chi percorre via Gandhi, divenuta doppio senso di marcia. Inoltre, gli studenti della scuola Leopardi non possono più usare in sicurezza l’uscita su Strada Montegranaro dove erano soliti prendere il bus o dove li aspettavano i genitori.

Ad oggi, nonostante alcune brevi riaperture che sicuramente potranno avvenire in futuro, la strada rimane spesso chiusa, causando problemi di sicurezza per i pedoni. Chiediamo chiarezza al Comune, facendo seguito alle numerose segnalazioni arrivate dai cittadini che ancora non hanno ricevuto risposta, sulle condizioni della strada e sulle ragioni delle chiusure continue".