Montelabbate, corsa a tre. Rossi e Golini sfidano Ferri

E’ corsa a tre, a Montelabbate, per la carica di primo cittadino. Ieri mattina è stata presentata la lista civica "Bene Comune" (foto) che sostiene la candidatura di Roberto Rossi: "Montelabbate ha subito uno sviluppo demografico che ha mutato in breve la fisionomia del paese – dice Rossi -. Pianificazione urbanistica approssimativa: si è costruito male, con poco rispetto per l’ambiente". Nel programma di "Bene Comune" sono presenti anche proposte per "migliorare l’amministrazione ordinaria di Osteria Nuova, l’ampliamento del plesso scolastico dell’Apsella, più attenzione alle piccole frazioni e alla zona industriale di via Pantanelli e Chiusa di Ginestreto. Poi la peschicoltura, importantissima, che va assolutamente preservata". I candidati di "Bene Comune": Moreno Cameruccio, Emanuele Damiani, Silvia De Gennaro, Chiara Gabellini, Lisa Giacomini, Federica Palazzi, Massimiliano Papini, Luciano Pedini, Silvano Piermaria, Riccardo Rossi, Federico Toccaceli".

"Bene Comune" si sfiderà alle urne con la lista civica della prima cittadina uscente "Cinzia Ferri sindaco", ecco la sua squadra: Danilo Allegrezza, Maria Antognoli, Federica Balestrieri, Filippo Cardinali, Marco Colainni, Mariaelga Colantuoni, Luca Faroni, Mirjam Marcantognini, Matteo Marini, Marco Pacini e Ramona Penserini.

Terzo sfidante la lista civica "Obiettivo Comune", candidato sindaco Maurizio Golini. La lista è composta da Angela Magnifico, Andrea Aiudi, Luana Maietta, Davide Seri, Francesco Renzi, Chiara Mattioli, Sauro Cardinali, Eleonora Brunetti, Marco Pasqualini, Fausta Bocchini, Diego Lisotti e Diana Meleleo.