Montelabbate e Vallefoglia: "20 milioni con la fusione"

Il Comitato civico a favore della fusione tra i Comuni di Montelabbate e Vallefoglia, oggi, terrà ad Osteria Nuova, il terzo e ultimo appuntamento pubblico di promozione del tema alla cittadinanza. L’incontro si terrà nella sala del circolo di Osteria Nuova alle ore 21. Il comitato civico ha invitato il consigliere comunale di opposizione Maurizio Golini a dare un contributo nell’illustrare i benefici che in termini di risorse economiche e capacità di investimenti potrebbero derivare dalla fusione. Durante la serata, poi, verranno scanditi i tempi per tentare il procedimento.

Che cosa dirà questa sera, signor Golini?

"Riguardo ai benefici citerò gli incentivi stabiliti per legge a favore dei Comuni che vogliono fondersi: si tratta di due milioni di euro l’anno per dieci anni".

E’ un dato che la Lega ha contestato, perché sembrerebbe determinato, anno per anno dalla disponibilità, presente in finanziaria...

"E’ un’osservazione fatta da esponenti locali della Lega e che ho smentito: è vero che la finanziaria decide anno per anno risorse per le fusioni e le unioni, ma ad oggi non c’è stato nessun territorio che è rimasto senza le risorse prospettate".

Dalla fusione potranno derivare risparmi?

"Conti alla mano, con la fusione delle due amministrazioni e quindi l’ottimizzazione della macchina burocratica potrebbe derivare un risparmio di spesa di 650mila euro".

Fondamentalmente, quindi, si tratterebbe di benefici economici?

"Non solo. Si parla anche di sviluppo razionale del territorio in termini urbanistici avendo una visione d’insieme che terrà conto dei due piani regolatori. Questi, a fronte della fusione diventeranno uno".

Ci sono i tempi?

"Per il referendum non più. Ma potrebbe essere possibile fare una raccolta di firme – una a Vallefoglia e una a Montelabbate – dal numero significativo a tal punto da innescare la procedura".

Quali potrebbero essere i termini?

"In teoria entro maggio 2023, al massimo, dovrebbe concludersi la raccolta di firme. Entro giugno i due Consigli comunali dovrebbero deliberare riguardo la volontà di fusione, investire la Regione perché faccia la legge di fusione entro ottobre. Entro novembre i Comuni verrebbero sciolti: il commissario traghetterebbe la transizione verso le nuove elezioni prevedibili a maggio 2024".

Solidea Vitali Rosati