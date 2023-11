Montelabbatese:: "L’attraversamento sarà in sicurezza"

"I due consiglieri hanno letto il bando regionale? Il Comune non è proprietario nè della Montelabbatese che è di Anas e nè delle aree che dovranno poi essere espropriate per realizzare le rampe su cui realizzare l’opera: il sottopasso per collegare in sicurezza via Canonici con strada in Sala. Questi erano due requisiti richiesti dal bando regionale. Senza, il progetto del sottopasso, sarebbe stato escluso". La replica dell’assessore Riccardo Pozzi vuole essere una smentita riguardo l’accusa dei consiglieri di centrodestra – Giulia Marchionni e Dario Andreolli – per i quali la giunta Ricci sul sottopasso promesso a Villa Fastiggi – utile per mettere in sicurezza l’attraversamento sulla montelabbatese quando il quartiere raggiungerà attività e servizi in zona Cittadella del pallone – predica bene e razzola male. Pozzi smentisce: "Pesaro non poteva concorrere alle risorse di quel bando per fare il sottopasso. Invece ha provato a concorrere presentando la piazzetta dell’ex Palas. Confermo la volontà di mettere in sicurezza quell’attraversamento: a primavera abbiamo messo le risorse; abbiamo già assegnato l’incarico a uno studio ingegneristico a cui abbiamo chiesto un progetto di fattibilità tecnico-economica come richiesto dal Quartiere. L’elaborato è in fase di consegna. Per fare il sottopasso servirebbe sui 500mila euro".