"Montepulciano al top, una svolta per i vini del territorio"

Riconoscimento nazionale per il "Guerriero della terra" Marche rosso Igt, il Montepulciano in purezza della cantina Guerrieri di Piagge verrà premiato con il massimo punteggio dalla guida ai vini d’Italia "Vitae" dell’Ais. Il riconoscimento verrà consegnato sabato 25 marzo a Cesena a Luca Guerrieri (foto) che ne sottolinea l’importanza per il tutto il settore vitivinicolo. "Vorrei condividere questo riconoscimento con il territorio – spiega Guerrieri – perché lo ritengo carico di significati per la mia azienda ma anche al di là di noi, per tutta la nostra provincia e il nostro bellissimo territorio. Questo premio può francamente aprire dei nuovi e incredibili scenari alla viticoltura pesarese. Ad ottenere il massimo dei voti è il nostro Guerriero della Terra Marche Rosso Igt 2019 che rappresenta un cambiamento enologico che la nostra azienda ha voluto realizzare e forse anticipare, puntando su un vitigno stratosferico, il più vinoso dei vitigni, come il Montepulciano. Il cambiamento climatico in atto, mi riferisco alla siccità e all’aumento delle temperature, permette di raggiungere in questi ultimi anni delle maturazioni perfette proprio nel nostro territorio posto più a nord rispetto alle zone restanti della nostra regione e all’Abruzzo dove storicamente veniva coltivato".

"Si aprono così nuovi scenari – aggiunge Guerrieri – che a nostro avviso le aziende devono saper cogliere e cavalcare. In più la vicinanza al mare Adriatico e ai venti da nord, in primis la bora, non protetti dal Conero che è una sorta di barriera naturale, creano dei terreni con caratteristiche uniche: in particolare salinità e sviluppo di una flora naturale irripetibile".

"Ricevere questo riconoscimento dalla Guida Nazionale Ais Vitae – conclude Guerrieri – ha dell’incredibile perché significa che lo stile di questo nuovo vino è stato riconosciuto e avvallato dal Gota della enologia Italiana, dal mondo dei sommelier professionisti sempre, giustamente, attenti alle caratteristiche dei vini come espressione autentica di un territorio". Il "Guerriero della terra" da uve Montepulciano è un vino longevo ma che esprime da subito una forte personalità: frutti rossi macerati, balsamicità e freschezza mentolata, speziatura floreale di crisantemo sono solo alcune delle note organolettiche di un vino profondo, con corbezzolo, cardamomo o ondeggio floreale di rosa. Sarà premiato anche il Moscato Sauvignon Passito Estasi "La Montata" di Sant’Angelo in Vado.