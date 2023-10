Monteschiantello: fumo e fiamme nella discarica

Tanto fumo bianco e fiamme nella discarica di Monteschiantello dove ieri mattina (foto) ha preso fuoco un cumulo di sterpaglie stoccate. Per questo una squadra dei vigili del fuoco di Fano è intervenuta poco dopo le 7: stava bruciando materiale vegetale presso l’area dedicata allo smaltimento. Ci sono volute un paio d’ore alla squadra per spegnere le fiamme, contraddistinte da una fitta coltre di fumo, e bonificare la zona interessata dall’incendio. In aiuto anche alcuni mezzi Aset che hanno smazzato il cumulo di sterpaglie roventi, per permettere le operazioni. "Alla vista del fumo bianco che stava fuoriuscendo - si legge in una nota di Aset - il personale addetto è intervenuto prontamente utilizzando un estintore, ma senza risultati. Per evitare eventuali conseguenze sono stati così chiamati in causa i vigili del fuoco. Tutto si è risolto con facilità e in poco tempo, senza danni a cose o persone. Irrisorio anche l’impatto ambientale. Tra le ipotesi, infatti, la società dei servizi non esclude che tra il verde stoccato vi potesse essere della cenere proveniente da un camino privato, non adeguatamente spenta e poi conferita inopportunamente nel cassonetto degli sfalci"