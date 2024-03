"Monteschiantello non si tocca". Altolà del comitato ad Aset

Cambio alla presidenza del comitato ‘AmbienteVivo’ di San Costanzo: Andrea Landini, che continuerà a collaborare con questa realtà di cittadini, lascia la guida per motivi di salute e al suo posto subentra Stefano Sanchioni, appassionato di tematiche ambientali che ha collaborato per anni con il ‘Forum provinciale per i beni comuni’. Con la stessa nota con cui annuncia la staffetta al proprio vertice, il Comitato evidenzia: "Riteniamo che Aset stia andando avanti con la sua intenzione di allargare la discarica di Monteschiantello. Infatti, dall’analisi dell’ordine del giorno del consiglio di amministrazione del 12 dicembre 2023 pubblicato sul sito aziendale, emerge anche l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica per un’ipotesi di ampliamento del sito e atti conseguenti. Non sappiamo come sia andato il voto in merito, perché i verbali del Cda e anche quelli dell’assemblea dei soci, non sono accessibili al pubblico, ma la nostra preoccupazione è tanta".

"Preoccupazione – aggiungono gli aderenti di ‘AmbienteVivo’ – che aumenta se si considera il contesto regionale. La Regione Marche nell’aggiornamento del Piano Rifiuti, starebbe, infatti, valutando la semplificazione del processo di autorizzazione per i nuovi impianti, con un allentamento dei vincoli esistenti. Inoltre, prima di individuare nuovi siti, si darebbe priorità all’ampliamento dell’impiantistica esistente. E noi critichiamo duramente questo orientamento, perché l’allargamento della discarica comporterebbe rischi ambientali e sociali. L’aumento del volume di rifiuti, nello specifico, determinerebbe un maggior traffico di mezzi pesanti, con un impatto negativo sulla viabilità e sulla qualità dell’aria, che potrebbe determinare un effetto cumulo di particelle inquinanti in un’area già provata non solo dalla discarica ma anche dalla vicina autostrada".

La nota termina chiedendo "un cambio di rotta, con una maggiore attenzione alla riduzione dei rifiuti e allo sviluppo di alternative sostenibili alla discarica; e, inoltre, una gestione più trasparente e partecipata del processo decisionale, con il coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni ambientaliste".

s.fr.