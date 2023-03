Montesi, per non dimenticare La città onora il suo marò

di Anna Marchetti Mamma Maria non c’era, ieri, nella giornata dedicata a suo figlio Filippo Montesi, fuciliere del battaglione San Marco, morto il 22 marzo 1983 nella missione di pace Italcon-Libano 2, guidata dall’allora colonnello, oggi generale, Franco Angioni. Il ragazzo, 20 enne, venne ferito il 15 marzo 1983 in una imboscata a Beirut, mentre era di pattugliamento con il suo battaglione: sette giorni dopo morì a Roma per sopraggiunte complicazioni. Ieri a 40 anni di distanza, l’Amministrazione comunale ha voluto celebrare, insieme al battaglione San Marco, all’Associazione nazionale marinai d’Italia e al comune di San Costanzo "il militare che ha sacrificato la vita – ha detto il sindaco Massimo Seri – al servizio del proprio Paese, in una missione internazionale di pace". Nella mattinata si è svolta la cerimonia religiosa, nel pomeriggio l’appuntamento al Teatro della Fortuna con tutte le autorità. "Le comunità locali e nazionali – ha ribadito il primo cittadino – non possono dimenticare chi ha servito il Paese e sa stringersi a loro anche a distanza di tempo". A commemorare Montesi anche il vice presidente del consiglio dei ministri e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che, pur non essendo presente, ha voluto rendere omaggio al marò inviando...