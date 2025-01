Montesi sfiora l’impresa contro l’ostica Macerata

Coppa Marche, la Montesi sfiora l’impresa e si arrende solo al golden set. Macerata in semifinale. Festeggia l’Axore Pallavolo Macerata al termine della partita contro la Montesi Volley Pesaro, valida per il ritorno dei quarti di Coppa Marche. Per la formazione pesarese, nonostante il risultato finale, è stata una partita decisamente positiva. Infatti i ragazzi di Coach Maldoni, dopo il 3-0 subito all’andata, sono riusciti a ribaltare la partita, giocandosi il tutto per tutto fino al golden set. L’avvio di gara sorride a Macerata che conquista il primo parziale con un 24-26. L’incontro è equilibrato e la Montesi Pesaro gioca con determinazione il secondo parziale: Storti fissa sul 20-16, Kallimanis Emmanouil alza il muro sul 25-18 prima del finale 25-18. Ai biancorossi anche il terzo set con Storti che chiude sul 25-18. Sull’onda dell’entusiasmo i biancorossi hanno la meglio anche nel quarto set. Carburi porta i suoi sul 20-16, ancora Kallimanis Emmanouil e Foglietti realizza il 25-19. L’incontro del ‘Pala Mencoboni’ termina al golden set. Macerata alza il livello mentre la Montesi Pesaro stringe i denti. La formazione ospite colpisce con Despaigne Gonzalez Bryan e Beldomenico: il finale è 11-15 con conseguente festa dell’Axore Pallavolo Macerata che accede alle semifinali di Coppa Marche. Nulla o poco da riprovare ai ragazzi di Coach Michele Maldoni che hanno disputato una grande partita, tenuto testa ad un avversario di livello, e sfiorato di pochissimo una grande impresa! Nel prossimo week-end i biancorossi ospiteranno San Benedetto del Tronto per la 13esima giornata di serie C.

b. t.