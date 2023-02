Monti e Turchetta per “La parrucca“ della Ginzburg

Maria Amelia Monti e Roberto Turchetta sono gli interpreti di “La parrucca“ commedia tratta da due atti unici di Natalia Ginzburg per la regìa di Antonio Zavatteri. Lo spettacolo andrà in scena al Teatro Comunale di Cagli oggi alle 21 per la stagione realizzata da Comune e Istituzione Teatro Comunale con Amat.

In “La parrucca“, Betta e Massimo si sono rifugiati, per un guasto all’automobile, in un piccolo albergo isolato. Betta è a letto disperata e dolorante perché durante un litigio Massimo l’ha picchiata. Massimo, che ora è pittore ma dipinge quadri che la moglie detesta, si è chiuso in bagno a leggere. Dopo aver urlato al marito la sua rabbia e la sua frustrazione per un matrimonio che non funziona più, Betta telefona alla madre e le rivela di essere incinta di un politico con cui ha una relazione clandestina.

Comico, drammatico, vero, scritto con l’ironia e la leggerezza che rendono la Ginzburg unica nel panorama della narrativa e della drammaturgia italiana, “La parrucca“ conferma Maria Amelia Monti come straordinaria interprete ginzburghiana, l’attrice più adatta oggi a far rivivere quel personaggio femminile che tanto aveva di Natalia stessa. L’attrice ha intrapreso gli studi di recitazione all’Accademia dei Filodrammatici di Milano diretta da Ernesto Calindri. Dopo essersi diplomata, ha prima debuttato a teatro e successivamente ha iniziato a lavorare anche nel cinema e nella televisione.

Lo spettacolo a Cagli in unica data regionale, è prodotto da Nidodiragno Cmc. Info. 071 2072439.

b. t.