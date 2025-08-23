Mooney go, attacco hacker. Archivi anagrafici a rischio. Carte di credito salve

Ops..."Mooney go", la società che molti pesaresi usano per pagare il parcheggio in città, ha subito un attacco informatico. Secondo le indagini ad essere messi a repentaglio sono stati gli archivi anagrafici di migliaia di clienti: gli hacker potrebbero aver avuto accesso a dati personali associati ai profili necessari per il pagamento della sosta quali nome, cognome, indirizzo email; numero di telefono; eventuale codice fiscale o partita iva, se forniti. E non solo. Ieri dalla società Mooney Go sono partiti avvisi a tappeto per informare che la violazione – a differenza di quanto comunicato tra fine marzo e inizio di aprile, periodo a cui risale l’attacco informatico – mette a rischio la versione crittografata della password, tecnicamente definita “hash“.

Nella mail di ieri viene confermato il fatto che l’hackeraggio non ha coinvolto i dati relativi a carte di credito o ad altri strumenti di pagamento. Secondo la società Mooney Go i potenziali rischi sono legati alla divulgazione abusiva dei dati violati. "La divulgazione – spiega la società Mooney Go, rivolgendosi alla clientela – potrebbe esporre l’utente a rischi quali la ricezione di e-mail o messaggi di spam e tentativi di truffa (phishing). Inoltre, se l’utente utilizzava o utilizza tuttora la stessa password o una simile per altri servizi online, esiste il rischio che soggetti non autorizzati possano tentare di accedere anche a tali servizi e alle informazioni ivi ospitate". Per capire abbiamo chiamato al direttore di Pesaro Parcheggi. "L’attacco informatico risale a marzo – osserva Michelle Bezziccheri –. La mail di queste ore aggiorna riguardo all’eventualità che ad essere hackerate siano state anche le versioni crittografate delle password". I pesaresi che usano questo sistema per pagare la sosta a tempo corrono il rischio di vedersi sottrarre denaro? "Nel testo c’è scritto che non sono stati coinvolti i dati relativi a carte di credito o altri strumenti di pagamento – osserva Bezziccheri –. In generale non mi risulta che i dati bancari siano custoditi insieme all’anagrafica. Ma per qualsiasi approfondimento e informazione non è Pesaro Parcheggi che risponde, ma la società stessa con i propri canali di riferimento".

Gli indirizzi mail a cui scrivere per avere risposte ai dubbi sono incidentresponse@mycicero.it e s.vecchi@saev.biz, responsabile della conservazione dei dati). Tra i consigli per la sicurezza c’è quella di cambiare la password di accesso all’app entro il 30 settembre.

Solidea Vitali Rosati