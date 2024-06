Morani: "Dati strabilianti, Regionali da vincere"

Alessia Morani quasi sicuramente non ce la farà ad andare a Bruxelles. E’ riuscita però a liberarsi dagli impegni di queste ore convulse per entrare dal parrucchiere di fiducia "perché è fondamentale stare bene con sé stessi".

Mille voti la tengono fuori dal Parlamento europeo. Al suo posto andrà Tarquinio ex direttore di Avvenire che non è certo del Pd

"Che devo dire? Non ho deciso io le candidature ma non le critico nemmeno. Tarquinio ha portato molti voti ed è stato eletto. Forse se non ci fosse stato non sarebbero arrivati quei consensi a me o ad altri".

Lo ha chiamato per congratularsi?

"No. Ma se lo vedo mi complimento"

E’ certa sull’esito degli scrutinii a Roma?

"No, a stasera non c’è ancora un dato definitivo. Mi divide da Tarquinio una sottile differenza. Vedremo"

Vedremo? Intende che non si accontenterà del dato finale?

"Ho detto attendiamo, altro non dico (c’è aria di ricorso ndr).

Ha ottenuto 40mila preferenze, 16mila nelle Marche.

"Sono un patrimonio eccezionale che non andrà disperso. Abbiamo dimostrato insieme a Matteo Ricci e a tutti gli altri che siamo una squadra capace di fare politica e di ottenere risultati strabilianti".

Sì, ma gli altri vanno a Bruxelles e lei rimane in stand by.

"Nuove sfide, come le regionali del 2025, sono dietro l’angolo. E saremo capaci di vincerle".

ro.da.