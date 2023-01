Morani e la foto social, il Pd provinciale solidarizza con lei

Con una prontezza di riflessi non proprio olimpionica, la Federazione del Pd di Pesaro e Urbino attraverso il s egretario Rosetta Fulvi esprime "solidarietà ad Alessia Morani che è stata oggetto, nei giorni scorsi, di un attacco becero e ingiustificato da parte del Presidente del Circolo del PD di Madrid Michele Testoni. Costui si è permesso di definire e circoscrivere il perimetro della libera espressione di una donna emettendo un giudizio sprezzante di “inappropriatezza” ad una foto postata su Facebook. Grave il fatto che a prendere questa posizione sia stato un esponente maschile

del Pd. Anche se il commento di Testoni si è dimostrato del tutto personale e isolato, come evidenzia la condanna di quanto accaduto delle Donne Democratiche Pd Mondo, delle quali è parte integrante anche la segretaria del Circolo Pd di Madrid, Mariza Bafile, è proprio la modalità usata che non può e non deve essere sottovalutata. E’ stata messa in atto una forma misogina e violentemente anti-

femminile che la Federazione Pd di Pesaro e Urbino non intende ignorare, perché dimostra quanto

ancora ci sia da fare per ottenere una parità politica piena e identitaria.

La situazione verificatasi è l’occasione per allargare il ragionamento e richiamare l’attenzione su un tipo di violenza subdola e reiterata fatta di parole, pressioni, umiliazioni e limitazioni"