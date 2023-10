Morani: "La Meloni qui per ridare fiato alla giunta"

Alessia Morani, perché la premier ha scelto le Marche?

"L’arrivo della Meloni è evidentemente dovuto alla crisi nera in cui si trova la giunta delle Marche, teatro in queste settimane di una lotta tra Fdi e Lega che li ha sfibrati, dopo essere finita nel peggiore dei modi".

Su cosa punta Giorgia Meloni?

"La Meloni prova a ridare un po’ di fiato ad una amministrazione che sta fallendo su tutto, a partire dalla sanità dove non si era mai visto un assessore alla sanità commissariato da un sottosegretario alla presidenza della giunta. Tra l’altro gli stessi compagni di partito volevano fare fuori Saltamartini dalla giunta per manifesta incapacità. Hanno fatto tutto da soli".

Cosa prometterrà Giorgia Meloni?

"Credo prometterà risorse che però ho l’impressione siano come i carri armati di Mussolini: fondi gia previsti a cui gli viene data una veste di accordo istituzionale. Poi se arriveranno nuove risorse sarò lieta di essermi sbagliata. Comunque considerate le pessime performance della giunta sulla marea di fondi già a disposizione dubito che Acquaroli e company sappiano spenderli".

Lei parla di mossa della disperazione. Finirà come in Emilia Romagna dove la promessa di soldi non ha portato a nulla?

"Purtroppo in Romagna la situazione è drammatica: ad oltre 5 mesi dall’alluvione non è arrivato un centesimo ed anche i nostri comuni alluvionati dopo più di un anno non stanno meglio. La Meloni farebbe bene a fare un salto a Cantiano, Serra Sant’Abbondio e Frontone".

Bisognerebbe anche sottolineare che nelle Marche siamo ultimi come spesa per l’utilizzo dei fondi europei.

"La nostra regione è maglia nera per la spesa dei fondi strutturali europei e sul Pnrr non va meglio: ad esempio entro il 30 settembre 2023 tutte le 29 Case della Comunità previste per le Marche dovevano già essere appaltate. Al 30 settembre solo un quarto delle strutture e cioè 8 erano appaltate, un risultato lontanissimo dall’obiettivo. Sui nuovi ospedali poi siamo alla confusione più totale: non si capisce davvero più niente".

Risulterebbe che ci sono tagli evidenti anche sul fronte Pnrr. "Quali sono le risorse tolte dal Pnrr per le Marche? I progetti tagliati sono 1.537 su tutto il territorio regionale, per un importo di risorse PNRR pari a 453 milioni di euro e riguardano l’efficienza energetica dei Comuni, la rigenerazione urbana e le aree interne. Aggiungiamo anche i 320 milioni tolti al terzo lotto della Orte Falconara da Salvini ma l’elenco sarebbe troppo lungo per una sola intervista".

La premier ha voluto richiamare il piano Mattei per la politica estera in previsione dello sviluppo africano?

"Enrico Mattei è stato un grande italiano, un partigiano schierato dalla parte della libertà durante la resistenza e fu il fondatore dell’Eni. Acqualagna gli ha dato i natali e noi ne siamo orgogliosi. Non voglio fare polemica su questo con la premier Meloni, la figura di Enrico Mattei proprio non lo merita".

Lei, Alessia Morani, cosa ne pensa della vicenda che riguarda il viceministro Sgarbi?

"Mi auguro che entro l’arrivo della presidente del consiglio la questione che riguarda Vittorio Sgarbi si sia risolta. Ma non ho molte speranze visto che ad esempio la Santanché è ancora bellamente al suo posto. Ho l’impressione che l’attaccamento alle poltrone prevalga su alcune scelte opportune che in altri paesi europei sarebbero scontate".

Il ritorno al passato sulla giunta Acquaroli funziona ancora?

"In soli tre anni Acquaroli e i suoi assessori non sono riusciti a realizzare mezza promessa di quelle che hanno fatto in campagna elettorale. Il ritorno al passato non funzionerà, i marchigiani glielo diranno chiaramente nelle urne".

Luigi Luminati