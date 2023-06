Moratti stregato da Acqualagna: l’uovo al tartufo finisce a Milano

"Pronto, sono il presidente Moratti, volevo dirvi che avete un entroterra stupendo e che quell’uovo al tartufo era straordinario. Vi aspetto a Milano, grazie a tutti". Piergiorgio Marini è sobbalzato dal divano quando, rispondendo al telefono, ha capito chi c’era dall’altra parte: "Una persona straordinaria, Moratti che chiama a casa per ringraziarci, pensavo a uno scherzo, invece è così e non è finita. L’uovo al tartufo che ha mangiato alla nostra Braceria Plinc gli è talmente piaciuto che ci ha invitati a cucinarlo a casa sua a Milano". Un vero e proprio bagno di folla, quello che c’è stato nel locale di Piergiorgio Marini in centro, dove l’ex presidente dell’Inter si è recato dopo avere ricevuto il sigillo d’ateneo: "Era nella sala Furlo e quando dall’altra sala si sono alzati cori che inneggiavano a lui, si è alzato ed è andato ad incontrare i tifosi festanti senza sottrarsi a foto e autografi. Ho telefonato al mio amico Materazzi, ex giocatore dell’Inter, e gli ho detto: ora ho capito meglio chi avevate come presidente dell’Inter e perchè avete vinto così tanto per lui", ha aggiunto Marini Moratti ha quindi degustato il tartufo di Acqualagna alla Braceria Plinc: "Il presidente è rimasto molto colpito da uno dei nostri piatti di maggior successo – spiega Marini– e cioè l’uovo cotto a bassa temperatura e fritto adagiato su un letto di fonduta di parmigiano e pasta kataifi, guarnito con lamelle di tartufo nero estivo. Ovviamente questo piatto esprime il suo massimo sapore durante la stagione autunnale con l’aggiunta di tartufo bianco di Acqualagna. Ci rivedremo a Milano per il secondo tempo di questa partita gastronomica piacevolissima, con una persona di grande statura morale e umana". Tra gli intervenuti al pranzo, organizzato dallo stesso Piergiorgio Marini grazie all’interessamento di Andrea De Crescentini, ex assessore di Urbino e Gradara, tutto rigorosamente a base di tartufo nero estivo di Acqualagna ovviamente, anche il rettore dell’Università di Urbino Giorgio Calcagnini, il sindaco di Acqualagna Luca Lisi e l’assessore Luca Pretelli, oltre al presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. All’arrivo Moratti è stato accolto da uno striscione lungo 20 metri che ritraeva tutti i trofei vinti dall’Inter sotto la sua guida e la scritta “Grazie Presidente!”. Da piazza Mattei fino al ristorante il presidente è stato accompagnato da cori di festa di tanti appassionati. "Ovviamente il tutto è stato possibile – dice ancora Marini titolare della Braceria Plinc – solo grazie al rapporto intimo che l’amico Andrea De Crescentini intrattiene da anni con tutta la famiglia Moratti. Andrea mi aveva già anticipato che Massimo Moratti era un signore di altri tempi ma non pensavo che si potesse concedere a tutte le persone intervenute con così grande umanità e pazienza".

d.e.