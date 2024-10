’Moretta’ primeggia alla mitica Barcolana

Si riaccende una piccola luce per la vela pesarese dopo le perdite di Edo Ziccarelli e Michele Cinquepalmi, indimenticabili skipper che hanno regalato tante soddisfazioni e lasciato un grande ricordo - e anche un po’ di vuoto - nell’ambiente portuale. Ci ha pensato una barca di Fano (foto), che di fanese ha il nome, Moretta, il cantiere di costruzione, Magnani Yacths, ed il circolo cui è iscritta, Club Nautico Fanese Vivani. L’imbarcazione dell’armatore Andrea Pierini, dopo la soddisfacente prestazione dello scorso anno, è tornata a Trieste per la più grande festa del mare, la Barcolana, riuscendo a migliorarsi e piazzandosi 45ª su 1.770 iscritti, ma soprattutto aggiudicandosi il primo posto nella sua categoria.

L’equipaggio era formato da Andrea Pierini, Alessandro Suardi, Francesco Falcetelli, Tobia Ferrero, Francesco Ciaschini, Pennacchioni Lorenzo, Giovanni Pierini. Ottima prova anche di un’altra imbarcazione fanese, Salinigi, che pur in assenza del sua armatore, l’imprenditore Paolo Andreani (bloccato altrove), si è classificata al 61° posto assoluto. Meno fortunato l’armatore pesarese Gabriele Percetti, abituato ad altri risultati, che con il suo Mister X si è trovato dalla parte sbagliata quando c’è stato un cambio di direzione del vento.

Ma l’avventura di ’Moretta’ non è finita qui. Trasferita da Trieste a Venezia per la 17ª edizione della "Veleziana", una regata spettacolare in cui si percorre tutto il Canal Grande con arrivo in piazza San Marco, l’imbarcazione fanese ha primeggiato nella sua categoria anche in laguna. Sulle 275 iscritte, si sono piazzate bene quattro barche della nostra provincia: il Bliss di Elisabetta Maffei, Moretta di Pierini, Mister X di Percetti e il Chica Boba II di Giovanni Gasparini, tutte fra il 35° e il 45° posto in classifica overall. Segnali di rinascita.

e.f.