Morì assiderato dopo la fuga dalla casa di riposo I gestori de “La Marina “ andranno a processo

I due gestori della casa di riposo “La Marina“ di Bellaria in provincia di Rimini andranno a processo. Rispettivamente responsabile amministrativa della struttura e proprietario de “La Marina“ ieri mattina si sono presentati davanti al gup di Rimini Raffaella Ceccarelli per rispondere delle accuse che li vedono imputati a seguito della morte di Antonio Brisigotti.

Brisigotti, un 93enne di Macerata Feltria malato di Alzheimer, infatti venne trovato morto per assideramento il 14 dicembre 2021 dopo essere scappato dalla casa di riposo di Bellaria, dove era stato ricoverato da pochi giorni. Una tragedia dopo la quale la Procura di Rimini aprì un’inchiesta per il reato di di abbandono di incapace. Ed è stato con questa accusa che ieri i due gestori de “La Marina“ si sono presentati in tribunale, difesi dagli avvocati Gianni e Alessandro Frisoni. Nel corso dell’udienza preliminare tuttavia è decaduta l’ipotesi del dolo, che avrebbero altrimenti trascinato i due gestori, e coniugi, davanti alla Corte d’Assise.