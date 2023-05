Morì nello schianto in scooter L’automobilista a processo

Era morto mentre viaggiava in sella al suo scooter nello schianto contro un’Audi, a Rosciano, all’altezza dello svincolo per la strada comunale del cimitero. Era il 2021. La vittima si chiamava Alessandro Minardi, aveva 57 anni, ed era un meccanico molto conosciuto a Fano, padre di una figlia e nonno di un nipotino, residente nel quartiere di Sant’Orso. Per quella morte è stato accusato di omicidio stradale il conducente dell’auto, un 28enne originario di Milano, Alberto Alabò, che ieri ha chiesto di poter svolgere lavori socialmente utili per poter evitare il processo. Ora si attende solo che arrivi da Milano (dove risiede l’imputato) il programma stabilito dal Tribunale meneghino. E su quello dovrà pronunciarsi il giudice Antonella Marrone. Se lo riterrà congruo, allora il 28enne potrà mettersi al servizio dell’ente individuato e rispettare la tabella di marcia dei lavori. Così, terminato il programma, il reato sarà estinto. La famiglia di Minardi, figlia e nipote, assistiti dall’avvocato Roberto Ginesi, hanno presentato una richiesta di risarcimento danni di svariate decine di migliaia di euro.

La morte di Minardi aveva provocato grande dolore e commozione. Ma anche rabbia. "Una morte annunciata" avevano protestato in tanti perché quel tratto di strada è stato già diverse volte scenario di altri incidenti. Quel giorno di due anni fa, il silenzio del pomeriggio era stato squarciato da quell’urto terribile. Minardi, in sella al suo scooter Yamaha Tmax aveva colpito con il casco il montante sinistro dell’auto, tanto da piegare la lamiera, poi era stato sbalzato sul selciato, morendo sul colpo. Il conducente dell’auto, a Fano per lavoro, se l’era cavata invece con qualche lieve contusione. Lo avevano trasportato in ambulanza in ospedale per accertamenti. L’Audi, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, viaggiava in direzione mare e avrebbe svoltato a sinistra dopo lo spartitraffico, invece di raggiungere la rotatoria in fondo alla strada, dove avrebbe potuto invertire il senso di marcia in modo corretto. Forse era stata questa manovra inaspettata a tradire Minardi, che non era riuscito ad evitare l’impatto che non gli ha lasciato scampo.