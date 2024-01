Morì per overdose: tre arresti, nipote incluso

Tre persone sono finite agli arresti domiciliari con l’accusa di spaccio di droga e di aver concorso, a vario titolo, alla vendita di eroina ad un ultra cinquantenne di Sant’Angelo in Vado morto di overdose nel febbraio 2023, in casa propria. Tra loro c’è anche il nipote della vittima, anch’egli di Sant’Angelo in Vado, che era con lo zio al momento del decesso e che, secondo gli inquirenti, acquistò la dose letale di stupefacenti.

Ad eseguire l’ordinanza di custodia cautelare sono stati i carabinieri della Compagna di Urbino, insieme alle unità cinofili del comando provinciale. Fu proprio il nipote della vittima a chiamare i soccorsi, quando lo zio accusò un arresto cardiaco, tuttavia, la sua presenza nell’abitazione risultò subito sospetta ai carabinieri di Sant’Angelo in Vado, soprattutto perché, già dopo gli accertamenti iniziali, era emerso l’uso di droga prima della morte dell’uomo.

Sospetti ulteriormente aggravati dall’ispezione del cellulare del ragazzo, dato che la cronologia delle chiamate e le chat di quel giorno erano state svuotate. In seguito, l’autopsia rivelò che fosse stata proprio un’overdose a causare il decesso. Una volta trovati dei residui di eroina su una schedina usata per le scommesse, nella casa del deceduto, le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Simonetta Catani, si sono indirizzate verso una sala scommesse del posto, per cercare di capire chi avesse consegnato la dose letale alla vittima. Secondo gli inquirenti, sarebbe stato il nipote a portargliela, dopo averla acquistata da un 44enne con precedenti, originario di Urbania, che frequentava tale centro scommesse e con cui sarebbe stato in rapporti. Grazie a una serie di intercettazioni e all’analisi di decine di tabulati telefonici, i carabinieri sono poi risaliti fino al gradino più alto della filiera dello spaccio: un 26enne nordafricano, già noto alle forze dell’ordine perché in grado di muovere notevoli quantitativi di stupefacenti.

A lui, gli inquirenti hanno attribuito l’uso di alcune schede sim intestate a prestanomi e, grazie anche a delle testimonianze, decine di vendite di droga a persone della zona. L’ordinanza della misura cautelare è stata emessa dal gip su richiesta della Procura, ed eseguita mercoledì. Oltre all’accusa di spaccio, rivolta a tutti e tre gli arrestati, il nipote della vittima dovrà ora difendersi anche da quella di morte in conseguenza allo spaccio.

Nicola Petricca