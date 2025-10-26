Moria di negozi in centro. Nasce ’Comitato di tutela’ per arginare le chiusure

Affittasi, vendesi. Questo il ritornello del centro storico. E come un’araba fenice di tanto in tanto i commercianti cercano di associarsi per invertire la rotta. Dopo le vie che ruotano intorno al centro, adesso anche una strada come via Branca, una volta sacro luogo per la passeggiata del pomeriggio, ha molte vetrine vuote. Il nucleo di "duri e puri" sta cercando di metterlo in piedi Davide Ippaso, direttore Pesaro Confesercenti, con una sorta di ’Comitato di tutela’ dei negozi del centro. Siamo ai primi incontri e alle prime adesioni "che per il momento sono 5 anche se sono tutti commercianti importanti che operano nel cuore della città e che hanno speso anche milioni nelle loro attività – dice Ippaso –. Credo che nel corso di una settimana si possa chiudere il cerchio e quindi iniziare a diventare operativi".

Per fare cosa?

"Per andare a parlare con l’amministrazione ed aprire un confronto perché questo è un punto imprescindibile. Loro dicono che tra chiusure e nuove aperture il saldo è attivo. Ma il problema è un altro".

E sarebbe?

"La durata delle nuove apertura. Molti ci provano e poi chiudono. Resistono solo le multinazionali del settore e gli altri alzano bandiera bianca".

Il problema è sempre quello storico, e cioè gli affitti molto alti?

"Anche quello perché uno non può spendere 70-80mila euro l’anno solo di affitto del locale. Perché poi sopra bisogna aggiungere anche il costo del personale e quindi anche il pagamento delle tasse. Ed anche se hai un prodotto di nicchia, anche unico, si fatica a stare in piedi".

Storia vecchia, ma gli affitti non calano...

"Evidentemente i proprietari dei muri non hanno bisogno... per cui preferiscono tenere i negozi vuoti anziché affittare".

Come si cambia rotta?

"Il problema è quello della qualità sia delle linee merceologiche ma anche quello di portare in centro manifestazioni anche di un certo livello che possano catalizzare un certo tipo di pubblico".

Esempio?

"Innanzituttto ci vogliono i parcheggi e poi siccome i centri commerciali naturali come il centro, non hanno riscaldamento d’inverno e nemmeno l’aria condizionata d’estate, perché mai uno dovrebbe venire in centro se le stesse cose poi le trova in un supermercato? Questo il problema che ci dobbiamo porre e quindi bisogna alzare la qualità, dare alla clientela qualcosa che in un grande magazzino non trova. Ma per fare questo bisogna anche riuscire a convogliare all’interno del centro storico un certo tipo di clientela, un target di consumatore che cerca qualcosa di diverso. E su questo punto deve nascere il confronto con l’amministrazione. Sarà mai possibile – chiude Davide Ippaso – che una sede come quella della Cassa di Risparmio all’angolo di via Branca con via Curiel, sono ormai una decina di anni che sia chiusa? E’ una vergogna".

m.g.