Morìa di ristoranti, gli chef: "Senza marketing non c’è futuro"

Nel 2009 Acqualagna contava 23 ristoranti su una popolazione di 4.400 abitanti. Facendo una media, questo paese aveva un ristorante ogni duecento abitanti circa e parliamo di locali anche con centinaia di posti tavola. Acqualagna, chiude l’osteria del Parco Una proporzione straordinaria che aveva proiettato Acqualagna ai vertici nazionali: agli inizi degli anni 2000 Acqualagna era stata addirittura citata nel libro “I luoghi del gusto“ di Davide Paolini, il caso più importante di marketing territoriale in Italia legato a un prodotto tipico in un momento in cui il turismo enogastronomico era in crescita esponenziale. A oggi i ristoranti sono sei o sette. Hanno chiuso nomi storici come il Gipsy, il Leon d’oro, il Vicolo, la trattoria da Volgardo, il "2000" nel Comune di Cagli ma vicinissimo ad Acqualagna ed altri ancora. Così Acqualagna è tornata a livelli pre 1995 quando il numero dei ristoranti attivi era di cinque o sei. Come spiegano i ristoratori questo tracollo? "La crisi ha dato un colpo pazzesco al settore – spiegano Emanuela e Giorgio Marini – anche se noi ci difendiamo bene perché oltre alla nostra braceria Plinc abbiamo anche l’attività di commercializzazione del tartufo e una bottega molto frequentata. Ma i ristoranti faticano a...