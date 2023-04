Morosi all’Erap "Creare contatori indipendenti"

"Ho chiesto personalmente a Erap di intervenire immediatamente per verificare la possibilità di rendere i contatori autonomi, e non più generalizzati, nella palazzina di via Senna a Vismara e per i futuri condomini dedicati all’edilizia residenziale pubblica". Parla il consigliere regionale Pd Andrea Biancani dopo il servizio fatto dal ’Carlino’ Pesaro sulla palazzina di proprietà dell’Erap, nella quale dal 27 febbraio - pur pagando - ben 10 famiglie sono rimaste senza riscaldamento e acqua calda per via di pagamenti arretrati mai saldati da parte dei restanti 13 condomini, per un totale di 23 famiglie rimaste senza utenze da più di un mese.

"Inconcepibile – aggiunge Biancani, che nel 2018 era presente all’inaugurazione della residenza pubblica – che vengano lasciate senza utenze persone che pagano regolarmente tutte le bollette, magari anche con fatica. È necessario risolvere il problema quanto più presto possibile verificando, inoltre, la situazione dei non paganti sostenendo, qualora ci sia necessità, chi ha contratto quel debito di 40mila euro. Dobbiamo capire bene la situazione – conclude Biancani -, se ci sono effettivamente persone che non possono pagare o se alcuni stanno facendo i furbi".