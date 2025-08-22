Punto dalla medusa finisce all’ospedale con ustioni di secondo grado

Pesaro, 22 agosto 2025 – Sul braccio ha ustioni di secondo grado. Ma non c’entra il fuoco, e nemmeno il sole. Eppure si trovava al mare quando, mentre faceva un tuffo in acqua, ha sentito un bruciore fortissimo, e ha visto avvinghiato al gomito e lungo l’avambraccio dei filamenti verdi del tutto simili a un’alga. Si trattava invece di una medusa, il cui morso l’ha fatto finire al Pronto soccorso dopo una notte di dolori e vomito.

La disavventura è capitata a un 44enne di Pesaro, nelle acque antistanti la Rotonda Bruscoli, mertedì scorso. “Era pomeriggio. Stavo facendo il bagno con il figlio di un amico, nell’acqua bassa – racconta –. A un certo punto ho sentito qualcosa al braccio, era verde, del tutto simile a un’alga. Non sono stato ad osservare più di tanto, perché non ci ho dato peso. Ho cercato subito di staccarla ma era difficile, non veniva via subito. Ho dovuto usare l’altro braccio. Poi l’ho rigettata in mare”.

Il bruciore è stato immediato: “Sono andato dal bagnino per chiedere la pomata, il dolore aumentava sempre di più, era fortissimo. Ho preso un antidolorifico, la sera sono stato male di stomaco e il giorno dopo sono comparse bolle gigantesche, sul braccio che era sempre più gonfio. Allora sono andato al Pronto soccorso”.

Al San Salvatore i medici l’hanno preso in carico, medicando la ferita e facendo impacchi di ghiaccio. Poi l’hanno fasciato. “Mi hanno detto che se il dolore non fosse passato sarei dovuto ritornare, e poi cominciare a prendere l’antibiotico. Ma per fortuna mi sento un po’ meglio, quindi non credo che ci sarà bisogno di tornare in ospedale”. La fasciatura, però, ce l’ha ancora e anche dopo che sarà stata tolta, l’esposizione al sole è assolutamente sconsigliata. Ma dato il meteo di questi giorni, non sarà un sacrificio insostenibile.

Resta da capire quale esemplare di medusa possa mai aver provocato conseguenze così nefaste. “Al momento nel nostro mare – spiega il biologo marino Corrado Piccinetti – ci sono almeno una trentina di specie di verse di meduse. Tra l’altro questo è il periodo, tra fine agosto e inizio settembre, in cui raggiungono la piena maturazione, perché nascono in primavera. Quindi ce ne sono a centinaia, trasportate dalla corrente: alcune sono innocue, non tutte sono pericolose”. Secondo Piccinetti il fatto che l’incontro con la medusa possa avere conseguenze così pesanti può essere dovuto a fattori diversi: “Dipende certamente anche dalla sensibilità della pelle di ciascuno di noi. Oppure dal fatto che ci si può essere imbattuti in uno sciame, perché le meduse non vanno mai sole. Quando toccano qualcosa si attaccano con una specie di collante, a volte il filamento ha delle capsulette da cui fuoriesce un aghetto che infilza la pelle, a volte il veleno viene dal contatto”.

Il bagnante pesarese ha provato a cercare sul web delle immagini che gli ricordassero l’organismo che per un attimo ha visto avvinghiato al suo braccio, ma si tratta di esemplari che, dice il biologo marino, “non si trovano nei nostri mari”. Sembrerebbe esclusa anche l’ipotesi delle ’caravelle portoghesi’, organismi velenosi, spesso confusi con le meduse, che possono in effetti causare dolore, ustioni cutanee, nausea. E’ lo stesso bagnante a escluderlo: “Ho visto le foto su internet, non c’entrano niente con quello che c’era sul mio braccio”. In più, aggiunge il biologo, le caravelle portoghesi, avvistate di recente in Liguria, si muovono in sciami numerosissimi, ed anche se potrebbero assumere una colorazione azzurro-verde, sarebbe molto strano imbattersi in un unico esemplare. Dunque il mistero resta.