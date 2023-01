Pesaro, trovata morta in casa: a dare l’allarme i vicini

Donna trovata morta in casa a Pesaro

Pesaro, 16 gennaio 2023 – Trovata una donna morta stamane in via Rossi. Aveva 80 anni. A dare l'allarme i vicini che non l'hanno vista.

Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco, 118 e carabinieri. I pompieri sono entrati passando da una finestra trovando il corpo senza vita dell'anziana riverso in bagno.

Il medico ha stabilito che si è trattato di un malore mortale. Sul posto i carabinieri per i rilievi di legge