Morta Luciana Calcagnini, per decenni titolare del ristorante la Nuova Casaccia

Dopo un lungo ricovero all’ospedale Santa Croce di Fano, è morta Luciana Calcagnini, la ex titolare della Nuova Casaccia, lo storico ristorante sulle colline di Fosse Sejore tra Pesaro e Fano. Se ne è andata mercoledì notte, a 76 anni, dopo oltre trenta giorni di degenza in ospedale. Un lungo travaglio, quello di Luciana, che negli ultimi mesi entrava e usciva dall’ospedale. Nonostante tutto non ha mai smesso di lottare. Fino alla fine. Molto conosciuta in città, dopo aver appeso il grembiule della cucina ha aiutato le figlie ad avviare la pasta fresca in via Rossi. Una vita passata tra i tavoli del ristorante, a chiacchierare e intrattenere senza sosta.

Poi la parentesi in via Rossi, dove in molti se la ricordano dietro il bancone a tirare la sfoglia. Anche per questo la notizia della sua morte si è diffusa rapidamente lasciando nello sconcerto tanti amici. Una persona buona, con un sorriso travolgente. Ma il meglio di sé lo ha dato come mamma e moglie di Vando, ex dipendente della Pica, con il quale è riuscita a tagliare, nonostante la malattia e il dolore, il traguardo dei 58 anni di matrimonio, festeggiati il 10 gennaio in ospedale. Poi l’ultimo gesto: ha salutato le figlie, Fulvia, Katiuscia e Alessandra, i nipoti, i pronipoti. Poi ha smesso di lottare lasciandosi andare nella notte tra mercoledì e giovedì. L’ultimo abbraccio a Luciana è in programma nella chiesa Santa Croce di via Lubiana. Il rosario si terrà questa sera alle 17.30, il funerale domani alle 15.30.