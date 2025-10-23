La morte di Claudio Reggiani, il volo dal tetto diventa un giallo

Pesaro, 23 ottobre 2025 – C’è un mistero sul tetto di via Tavollo. È quello che avvolge la morte di Claudio Reggiani, 64 anni, pesarese, precipitato lunedì mattina da circa otto metri di altezza mentre si trovava sul capannone della ditta Tecno Mec, nella zona artigianale di San Giovanni in Marignano. Un lucernario ceduto sotto i piedi, un volo fatale, ma un contesto che non torna: Reggiani non lavorava per quell’azienda. Gli accertamenti sono tesi soprattutto a capire perché si trovasse lì, sul tetto, e a che titolo. Le ipotesi restano tutte aperte, ma nessun elemento concreto fa pensare a una spinta o a una colluttazione. Proprio per questo la Procura di Rimini ha aperto un’inchiesta per accertare le cause della morte e chiarire la dinamica dell’incidente, mentre i carabinieri della compagnia di Riccione e la Medicina del lavoro dell’Ausl Romagna stanno passando al setaccio ogni dettaglio. Nelle prime ore era circolata l’ipotesi che il 64enne fosse sul posto per consegnare del cibo ad alcuni operai, poiché lavorava per un’impresa di catering del Pesarese.

Una versione che lascia però più di un dubbio: un addetto alle consegne non avrebbe infatti motivo di salire su un tetto a otto metri di altezza, e questa incongruenza spinge gli investigatori a non escludere alcuna pista, almeno finché non sarà chiaro che cosa sia davvero accaduto. Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sulla qualificazione del fascicolo. Si tratta di una scelta prudente che consente di non vincolarsi a una sola ricostruzione finché tutti gli accertamenti non saranno completati. L’inchiesta sarebbe al momento aperta contro ignoti come atto dovuto per accertare le cause del decesso, così da poter disporre l’autopsia e i rilievi tecnici. Tuttavia, fino a quando l’esame medico-legale non chiarirà la dinamica della caduta e gli eventuali rapporti con gli altri lavoratori presenti o con l’azienda, gli investigatori lasciano formalmente aperto ogni scenario. Un’indagine a tutto campo, dunque, in attesa dei risultati dell’autopsia.