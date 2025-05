Morte della giudice Ercolini. Incarico ai periti per l’autopsia

Si apre oggi un nuovo capitolo nel caso della giudice Francesca Ercolini, 51 anni, trovata morta il 26 dicembre 2022 nella sua abitazione in zona mare. Al tribunale dell’Aquila, questa mattina, si terrà l’incidente probatorio nel corso del quale verrà conferito l’incarico a un collegio di periti per eseguire una nuova autopsia sul corpo della magistrata. Il decesso è stato fin da subito classificato come suicidio. La giudice era stata trovata con un foulard stretto attorno al collo, in casa, dal marito, l’avvocato pesarese Lorenzo Ruggeri, 57 anni e dal figlio minorenne della coppia. Oltre al nuovo esame autoptico, oggi sarà fissata anche la data dell’esperimento giudiziale: una simulazione utile a ricostruire nei dettagli la scena del ritrovamento del corpo. La salma, attualmente sepolta a Riccia, in provincia di Campobasso, verrà riesumata su autorizzazione del tribunale, su richiesta della procura dell’Aquila, competente per le indagini sui magistrati marchigiani. La prima autopsia e una successiva relazione medico-legale disposta dalla procura avevano confermato l’ipotesi del gesto volontario escludendo qualsiasi altro scenario. Al centro delle indagini, tuttavia, ci sarebbe il contesto familiare in cui viveva la giudice. Sono sei, secondo indiscrezioni, le persone iscritte nel registro degli indagati. Oltre al marito ci sarebbero membri delle forze dell’ordine e un medico legale. Le accuse ipotizzate, a vario titolo, sarebbero depistaggio, falsa perizia, violazione del segreto istruttorio e omissione di atti d’ufficio.